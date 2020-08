Kdo bo delal družbo Millerju: Dovizioso, Bagnaia ali Lorenzo?

Prav odločitev o Ducatijevem prostem dirkaškem mestu buri zanimanje medijev v zadnjem času v svetu motociklizma. V prihodnjem letu ima mesto zagotovljeno Avstralec Jack Miller (najhitrejši na petkovem drugem prostem treningu razreda motog GP v Spielbergu). Menedžer Ducatija Davide Tardozzi je potrdil, da bo odločitev padla po obeh avstrijskih dirkah, saj do dogovora med Ducatijem in Andreo Doviziosom ni prišlo. Na priložnost čaka Francesco Bagnaia(trenutno v moštvu Pramac Racing), v "igri" pa je še eno odmevno ime, Jorge Lorenzo. Petkratni svetovni prvak je možnost, če bodo popolnoma propadla pogajanja z Doviziosom in če se bodo pri Ducatiju odločili, da bo Bagnaia ostal v mštvu Pramaca.