Dovizioso po zmagi na 'njegovi' stezi: Prevevajo me čudni občutki

Priljubljeni 'Dovi' (vzdevek Andree Doviziosa, op. p.) je tako izkoristil zadnji dve slabši predstavi še vedno vodilnega dirkača kraljevega motociklističnega razreda Fabia Quartararoja in se mu približal na zgolj 11 točk zaostanka. In če se vzame v obzir, da bo tudi prihodnji konec tedna dirka na stezi v Spielbergu, je jasno, da bi ob morebitni ponovitvi razpleta izkušeni Italijan lahko celo prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva.

"Občutki ob tokratni zmagi so malce mešani. Rekel bi, da so čudni. Predvsem zaradi vsega, kar se je dogajalo med samo dirko. Malce čudno je, ko moraš še drugič na start, a tako pač je v našem športu," je predstavnikom 'sedme sile' po svoji tretji zmagi na dirkah za VN Avstrije hitel razlagati Dovizioso, ki je priznal, da je bil deležen tudi kančka sreče. "V dirki, kjer se zgodijo hujši padci, zmaga po navadi šteje dvojno. Vesel sem, da sem uspel ohraniti mirno kri skozi večji del dirke in hkrati nadzirati ritem vse do cilja. Zmagal pa sem zahvaljujoč nekaterim odlično odvoženim ovinkom, pri katerih so glavni konkurenti storili nekaj drobnih napak, ki so jih stali pomembnih stotink," je ključne razloge za prvo polno bero točk v sezoni opisal Ducatijev dirkač.