Dovizioso: Grozen občutek je, ko odstopiš v prvem ovinku, in še ne po svoji krivdi

" Končati na takšen način dirko, že v prvem zavoju, ko povrhu še nisem bil kriv, je zelo boleče ," je za Corierre Dello Sport takoj priznal še pred dirko za VN Katalonije v Barceloni vodilni v skupnem seštevku. " Pa tako visoke ambicije sem imel pred tekmo ," je še dodal 34-letni Italijan, ki je, kot sam trdi, odlično začel dirko, si priboril dobro pozicijo, nanizal nekaj dirkačev pred sabo in nato zalet z Johannom Zarcojem ter odstop. " Seveda so to stvari, ki se v našem športu dogajajo in na katere v večini nimaš vpliva. Sploh v takšni gneči, kot je bila po startu v Montmelu ." Sezona, ki se bo nadaljevala 11. oktobra v Le Mansu, je še dolga in nadvse nepredvidljiva, tako da ima Dovizioso v svetovnem prvenstvu še vse možnosti za naslov. Do konca je ostalo še šest preizkušenj.

"Živimo in delamo v letu, ki je po vseh merilih drugačno. Še pred nekaj meseci se nam je življenje ustavilo in kazalo je, da sezone sploh ne bo. Glede na to, kaj se je dogajalo marca, aprila in tudi maja, je naravnost čudovito, da lahko dirkamo," je za Corierre Dello Sport razpredal izkušeni Italijan, ki je dodal, da je tudi z dirkalnikom ves čas v sporu in ga nima povsem pod nadzorom. "Predvsem zaradi pnevmatik, s katerimi imamo že ves čas težave. Z novimi gumami nikakor ne morem ujeti prave hitrosti. Prav zato je pomembno, da sem na dirkah ves čas spredaj in kolikor toliko varčujem s pnevmatikami. Izboljšati moramo zaviranje, še veliko rezerve imamo v tej smeri." Dovizioso si, če želi zares računati na svetovni naslov in se tako na najboljši način posloviti od rdečih, ne sme več privoščiti dirk z ničlo. "Vsaka izgubljena točka je že lahko usodna. Favorit za naslov? Stvari se hitro spreminjajo. Če je bil na začetku sezone pred vsemi Fabio Quartararo, je nadaljevanje precej bolj izenačeno, in zdaj je zares nehvaležno napovedati, kdo so favoriti za naslov svetovnega prvaka. Tudi pred posamezno preizkušnjo je težko izpostaviti dirkače z boljšimi možnostmi. Po padcu v Barceloni sem zdrsnil na četrto mesto, a smo še vsi zelo skupaj, tako da sem še v igri. Boj za naslov bo napet do zadnje dirke, v to sem prepričan."