Dovizioso in Binder aduta moštva WithU Yamaha

Izkušeni Andrea Dovizioso , trikratni podprvak v razredu motoGP in 15-kratni zmagovalec dirk v najvišji kategoriji, je prvo ime novega moštva, ki po odhodu Petronasa nosi ime WithU Yamaha. Italijanski dirkač bo vstopil že v svojo 20. profesionalno sezono (v vseh motociklističnih razredih) in je k Yamahi prestopil že lani med sezono, zanj in za novo moštvo pa se začenja povsem novo poglavje.

Andrea Dovizioso: "Res sem pripravljen na to sezono! Veliko treniram v telovadnici in na kolesu za motokros. V začetku decembra sem odstranil ploščico na ključnici, da bi se letos počutil bolje. Vse gre dobro. Tako sem vesel, da sem se začel zgodaj spoznavati z Yamaho, ki je drugačna od tistega, kar sem uporabljal v zadnjih osmih sezonah. Prepričan sem, da mi bo to veliko pomagalo, da bom boljši na testiranjih in dirkah v letu 2022. Vem več o motociklu, o inženirjih in o ekipi na splošno. Nove barve motocikla prispevajo k neverjetni splošni sliki in veselim se testov v Maleziji. Zadnji dve leti tam nismo mogli dirkati, zato sem res vesel, da grem v Sepang."

Darryn Binder: "Barve mojega novega motocikla so preprosto čudovite! Ko vidite dizajn in kako bo vse videti za sezono, vas preprosto tako navduši, da greste ven in se dejansko vozite z motociklom in potem veste, da se sezona 2022 uradno začenja. Vsekakor komaj čakam! To bo tako super, zelo sem navdušen pred svojo prvo sezono v motoGP! Naš cilj je narediti korak za korakom. Očitno je velik skok iz moto3 v motoGP in želim ga narediti postopoma in se dvigniti čim višje. Nočem narediti nič preveč norega, ampak le korak za korakom in počasi, a zanesljivo napredovati. Res sem navdušen, zdaj komaj čakam, da bo testiranje v Sepangu in da se vse skupaj začne!"