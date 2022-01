Dovizioso: Čakajo me podobne 'porodne' težave, kot so Lorenza pri Ducatiju

Izkušeni dirkač Andrea Dovizioso bo v prihajajoči sezoni, ki se nepretrgoma bliža in bo svojo uverturo imela s testiranji v Sepangu prihodnji teden, član motociklistične karavane od prve dirke naprej. Italijan se je v končnici lanske sezone vrnil med redne dirkače v motoGP, ko je zadnjih pet preizkušenj leta 2021 v ekipi Petronas Yamaha zamenjal rojaka Franca Morbidellija. Dovi, ki je po koncu predlanske sezone morda nekoliko nepričakovano ostal brez sedeža, je po spletu okoliščin vseeno našel pot nazaj v dirkaški svet, v naslednji sezoni pa bo član motociklistične elite od prve preizkušnje naprej. In, kot sam pravi, ne želi imeti zgolj 'sporedne' vloge.

Andrea Dovizioso po dolgih letih pri Ducatiju, ko je zaman iskal pot na vrh v kraljevem razredu in se je trikrat zapored moral zadovoljiti s tretjim mestom v skupnem seštevku, vselej za serijskim prvakom Marcom Marquezom, odpira novo poglavje v svoji bogati karieri in pri 35. letih začenja zgodbo s poltovarniško Yamaho.

V Veroni so pred dnevi predstavili moštvo WithU Yamaha. Aduta sta izkušeni italijanski dirkač in mlad Južnoafričan, ki je v razred motoGP prestopil iz razreda moto3. To sta 35-letni Andrea Dovizioso, za katerega bo to že 20. profesionalna sezona, in 24-letni Darryn Binder.

Da bo imel izkušeni Italijan dobro podlago za vrhunski rezultat, je bilo mogoče spoznati tudi na svečani predstavitvi dirkalnikov za novo sezono pred dnevi v Veroni. Prav tam se je Dovi razgovoril o pričakovanjih v novi sezoni. Ekipa WithU Yamaha RNF bo za 35-letnega dirkača nov izziv v bogati karieri, ki jo je najbolj zaznamovalo dolgo obdobje pri Ducatiju, pri katerem je "bival" v letih 2013–2020. Pri ekipi mu obljubljajo podoben tretma, kot ga bosta imela Fabio Quartararo in Marco Morbidelli pri Yamahi. "Dovi bo uporabljal skoraj na moč podoben dirkalnik Desmosedici, kot ga bosta imela Francoz in Italijan," sporočajo iz garaže Petronas Yamahe. Dovizioso na drugi strani se zaveda, da je vsak začetek težak, ne glede na to, da ima na svojih ramenih bogate izkušnje skoraj petnajstletnega dirkanja na najvišjem nivoju. "Mislim, da sem v podobni situaciji, kot je bil Jorge Lorenzo ob prestopu k Ducatiju," je malce presenetil z izjavo za Corriere Dello Sport "večno drugi". "Tako moram ravnati, kot je Jorge ob prihodu v rdečo garažo. Sledi faza prilagajanja na nove karakteristike dirkalnika, a rad bi zadržal svoj stil vožnje. Kombinacija vsega tega nas lahko pripelje do dobrih rezultatov," je prepričan izkušeni Dovi.

icon-expand Andrea Dovizioso FOTO: motogp.com

"Z nekaterimi novitetami se je močno spremenil način zaviranja. To še posebej velja za Yamaho. Priznati moram, da glede tega še nisem na "ti" z dirkalnikom," za Corriere Dello Sport priznava izkušeni italijanski dirkač, ki je v letu 2021 malce presenetljivo ostal brez sedeža med elito, tako da je prisilno pavziral. Je pa zato morda celo bolj motiviran kot tekmeci ... "Ničesar ne želim prehitevati. Zavedam se, da me čakajo porodne težave, saj je marsikaj novo. Ponavljam, predvsem način zaviranja se močno razlikuje od mojih dosedanjih izkušenj, zato me čaka zahtevno uvodno obdobje sezone."

Ekipa WithU Yamaha RNF bo za Doviziosa nov izziv v bogati karieri, ki jo je najbolj zaznamovalo dolgo obdobje pri Ducatiju, pri katerem je "bival" v letih 2013–2020.