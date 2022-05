Dovizioso: Yamaha dela le za Quartararoja. Drugih, kot da ni v ekipi

Andrea Dovizioso bi moral biti adut moštva WithU Yamaha že od prve dirke naprej. Realnost je takšna, daje nekdanji dirkač Ducatija in Honde daleč od najboljših. Osem osvojenih točk v dosedanjem delu motociklistične sezone to najbolj potrjuje. A, kot je razkril v pogovoru za Corriere Dello Sport, je Dovi po testiranjih v Jerezu le še bolj prepričan, da pozna vse razloge za klavrn start v sezono ... "Vodilni možje Yamahe delajo samo in zgolj za Fabia Quartararoja, drugih pa, kot da v ekipi ni." Član ekipe šefa Razlana Razalija čuti, da so "tehniki iz Iwate" povsem koncentrirani na delo s Quartararojem, do drugih pa naj bi imeli bolj mačehovski odnos. "Imamo katastrofalen oprijem in pod tem vprašanjem se vse do začetka sezone ni naredilo nič. Čisto nič." Najhuje pri vsem je, da Andrea Dovizioso čuti in napoveduje, da se stvari ne bodo prav nič spremenile. "Fabio in samo Fabio. Razumem, je aktualni prvak z dobrimi delnicami tudi v tej sezoni, ko je spet vodilni. Privoščim mu uspeh, a z nastavitvami preostalih dirkalnikov ekipe se nihče ne ukvarja prav zares," je za Corriere Dello Sport potožil Dovi, ki ima pogodbo z Yamaho do konca te tekmovalne sezone. "Resetirati moramo nastavitve in začeti znova, a to sredi sezone ne gre. Prav zato luči v tunelu ne vidim, bom pa še naprej dajal vse od sebe za ekipo."