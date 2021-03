Dovizoso udaril po Ducatiju: Nikoli me niso poslušali

"V razredu motoGP je vse genialno, toda v tem lahko uživaš le, če ti uspevajo dobri rezultati. V sezoni 2020 teh ni bilo. Nisem mogel živeti spokojno: v Ducatiju sem imel dobre odnose z vsemi, le z eno osebo ne,"je bil 34-letnik malce skrivnosten v pogovoru za italijanski časnik La Reppublica. A kot so zapisali pri omenjenem mediju, gre za šefa moštva Lugija Dall'Igno, s katerim se je Dovijev odnos v zadnjih letih močno skrhal.

Za povrh je Dovizioso zatrdil, da se zanj v ekipi niso zmenili. "Meje zmogljivosti motocikla so bile vedno enake, skozi vsa ta leta. Želel sem dati svoje videnje, toda nikoli me niso poslušali," je razkril Italijan, ki bo 23. marca praznoval 35. rojstni dan. Andrea Dovizoso je karavano motoGP (začasno?) zapustil z grenkim priokusom. Tri leta zapored (2017, 2018, 2019) je bil podprvak ob dominanti eri Marca Marqueza, ob odsotnosti šestkratnega prvaka razreda motoGP pa je imel Dovizoso eno slabših sezon v karavani. "Še vedno bi se lahko boril za naslov prvaka," je prepričan nekdanji dirkač Ducatija, ki pa odločitve, da zapusti karavano motoGP, ne obžaluje. "V Ducatiju je bilo vse skupaj preveč neprijetno, potreboval sem mirnost. Imam srečo, da ne potrebujem denarja, v življenju so bolj pomembne stvari," je pojasnil Dovizioso.

Zdaj dirka z motorjem za motokros

Medtem ko se njegovi nekdanji asfaltni kolegi pripravljajo na začetek sezone v Katarju, ki bo konec marca, je Dovizioso našel nov način sproščanja adrenalina: dirkanje z motorjem za motokros. Udeležil se je enega od italijanskih tekmovanj na dirkališču Rivarolo Mantovano. "Moj prvi cilj niso rezultati. Želim si popolnoma uživati v tej strasti, odnesti vse, kar mi lahko ponudi. Zadihati," je Dovizoso poudaril po petem in šestem mestu v tekmovanju UISP.