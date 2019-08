Dovozioso: Silverstone mi ni najljubši, a tu sem že zmagal

Španec Marc Marquez, ki ostaja pri šestih zmagah v motociklistični sezoni, obenem pa je tudi letos ostal brez uspeha na dirkališču v avstrijskem Spielbergu, ima še vedno velik naskok. Zdaj je pri 230 točkah, Italijan Andrea Dovizioso jih ima na drugem mestu po novem 172. Omenjena sta na dirki pri naših severnih sosedih prišla celo do bližnjega srečanja. Po startu sta se namreč vodilna v SP zapletla in se pri hitrosti 300 km/h celo rahlo dotaknila ter s tem ponudila prostor ostalim tekmecem. A o zmagovalcu sta vendarle odločala vodilna v skupnem seštevku. Dovizioso je v zadnjem zavoju prišel ob Marqueza, ob zaviranju prišel pred njega, na pospeševanju pa je prednost obdržal. Marquez ni imel več odgovora, prehitela ga je ciljna črta in v Ducatijevem taboru so se lahko prešerno razveselili zmage, s katero so praktično ponovili razplet iz leta 2017, ko je Ducati prav tako prišel do zmage v zadnjem zavoju. Številni predvidevajo, da se tudi na Otoku obeta dvoboj Marquez - Dovizioso. "Vedel sem, da imam v zadnjem zavoju še možnost in seveda sem vedel, da bom tam poskusil še enkrat. Počutil sem se močnega in v karieri sem naredil že marsikaj norega. Super, hvala vsem v Ducatijevi ekipi, ki imajo zasluge za to," je po Spielbergu dejal Dovizioso, ki je sedaj povsem koncentriran na podaljšani dirkaški konec tedna v Silverstonu.