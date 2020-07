Dovi svari: Ko ima Marquez pred seboj jasen cilj, dela še manj napak

Andrea Dovizioso in Marc Marquez

"Videli bomo, v kakšnem stanju se bo Marc (operacija rame pred dobrim tednom dni zaradi padca na prvi dirki v Jerezu, op. p.) vrnil v Brnu in ali bo lahko stoodstotno napadal, ali bo imel kakšne omejitve, saj bi to lahko pomenilo veliko razliko,"je opozoril trikratni svetovni podprvak razreda motoGP Andrea Dovizioso. "V vsej svoji karieri je Marc delal napake le v eni sezoni (2015). Če pogledate njegove številke, ko ima pred seboj začrtan cilj, naredi še manj napak kot sicer," je izpostavil dirkač Ducatija, sicer tretji in šesti z uvodnih dveh dirk sezone.