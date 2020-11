Dovizioso: Valencia bo zame ključna v boju za naslov

Andrea Dovizioso je eden od osmih dirkačev kraljevega razreda motoGP, ki so se v tej (čudni) motociklistični sezoni posladkali z vsaj eno zmago. Italijan je na zadnji dirki za VN Teruela v španskem Alcanizu taval nekje v ozadju in je bil daleč od vrhunskega rezultata. Končno 13. mesto mu ne gre v čast in se je z njim še bolj oddaljil od najbolj vročih kandidatov za končni naslov svetovnega prvaka. Kljub slabšim rezultatom v zadnjem obdobju je izkušeni 34-letni dirkač še naprej v igri, a bo moral že na naslednji dirki v koledarju ta konec tedna v Valencii priti do vrhunskega rezultata. S prenosi na VOYO začnemo v petek dopoldan, ko se bodo dirkači vseh razredov ogrevali na prostem treningu

Andrea Doviziososi je v španskem Alcanizu privoščil zelo povprečno predstavo in le s 13. mestom zdaj v SP zdrsnil na peto (109), prehitel ga je tudi veliki zmagovalec Franco Morbidelli(112), Alex Rins pa je v Alcanizu z zmago prejšnji teden in s tokratnim drugim mestom tudi še v igri za skupno zmago (105).

Španec Joan Mir v točkovanju SP (137 točk) pred Francozom Fabiom Quartararojem (123), sledijo tretji Maverick Vinales (118 točk), četrti Franco Morbidelli (112), peti Andrea Dovizioso (109) in šesti Alex Rins (105).

Prvenstvo sicer tako pred zaključnimi dirkami nikakor še ni odločeno. Prvo šesterico loči 32 točk, dosegljivih pa je še največ 75, saj so do konca še tri dirke; najprej dve na dirkališču Ricardo Tormo v Valencii (prva 8. novembra), zadnja pa 22. novembra v portugalskem Portimau."Zadnjo dirko želim čim prej pozabiti. Upam le, da ne bomo v Valencii spet ponavljali napak," je bil po klavrnem izkupičku na zadnji dirki kar precej nejevoljen Dovizioso, ki je bil ves čas daleč od najboljših in se ni približal niti najboljši deseterici. "Slab rezultat, dosegli smo slab rezultat. Nisem imel prave hitrosti, kako se potem boriti z najboljšimi, če ni prave hitrosti," se je za Corierre Dello Sportspraševal vidno razočarani Dovi, ki pa je še vedno v igri za končni naslov.

Seveda ob predpostavki, da bo na zadnjih treh dirkah v sezoni nizal same vrhunske rezultate. "Gor in dol. Tako bi na kratko opisal rezultate Ducatijevih tekmovalcev v tej čudni sezoni. Vsi se ukvarjamo z vprašanjem, zakaj je temu tako, a odgovor dajo vedno rezultati in točke, ki jih osvojimo. Veliko je še za postoriti, toda mislim, da v garaži vsega ne kontroliramo. Govorim iskreno, a ne delam težav in ne dolivam olja na ogenj. Tako pač je v tej sezoni in treba jo je sprejeti takšno, kot je. Poskusil bom izvleči čim več iz preostalih treh dirk," je bil brez dlake na jeziku Dovozioso, od katerega se je pričakovalo, da bo, predvsem po predčasno končani sezoni Marca Marqueza, z lahkoto osvojil svetovni naslov.

icon-expand Andrea Dovizioso FOTO: MotoGP

"Po krajšem počitku sem spet zelo motiviran. Pozabil sem na Alcaniz in sem povsem osredotočen na izziv imenovan VN Evrope." Dovi se zaveda, da je na zadnjih treh dirkah še vse odprto ... "Lahko se zgodi še marsikaj. Nihče ni odpisan, tudi jaz vidim svoje možnosti. A ponavljam, za boljše izhodišče pred zadnjimi dirkami moram v Valencii priti najmanj na stopničke. Ne bežim od tega konkretnega cilja," je za Corierre Dello Sport še dejal izkušeni Italijan, kis e zaveda da so poslednje dirke v sezoni hkrati tudi njegove zadnje na Ducatijevem dirkalniku. "Vse bom dal od sebe. N vseeno kako se bom poslovil od rdečih. Ni mi vseeno, kako se me bodo spominjali navijači Ducatija," je zaključil Dovizioso.