Drugo dejanje v Sepangu: Miller na vrhu pred Mirom in Morbidellijem

Miller (na fotografiji= je do premora za kosilo postavil najboljši čas drugega dne testiranj.

Drugi dan zapored se je izkazal tudi Italijan Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), ki mu je do 14. ure po lokalnem času v Sepangu po petkovem drugem najboljšem času tokrat uspel tretji dosežek dneva z 0,190 sekunde zaostanka za vodilnima Avstralcem Jackom Millerjem(Pramac Racing) in Kataloncem Joanom Mirom(Suzuki Ecstar). Po malce bolj "kislem" dnevu, ki ga je zaznamoval tudi daljši naliv, je dirkače v Maleziji pričakalo žgoče sonce, v petek najhitrejši Francoz Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) pa tokrat preizkuša novi motocikel z letnico 2020, medtem ko Morbidelli dirka na lanskem z nekaj novostmi.

Ekipa Monster Energy Yamaha je Mavericku Vinalesuin Valentinu Rossijuspet pripravila po tri motocikle, Katalonec se je izkazal s četrtim časom (+0,252 sekunde), Rossi pa je zaenkrat osmi (+0,475). Suzuki preizkuša nove aerodinamične rešitve, drugouvrščeni Mir in peti Alex Rinspa imata na voljo tudi motocikel z novo šasijo. Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) prav tako preizkuša prenovljen motocikel, s katerim je v prvem ovinku v soboto zjutraj brez posledic tudi padel, medtem ko je njegov poltovarniški kolega Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech 3) padel v devetem ovinku. Z motociklom "2020 spec" je tovarniški dirkač Brad Binder močno izboljšal svoj petkov dosežek in postavil čas 1:59,780.

Zgodaj zjutraj je sicer vodil svetovni prvak Marc Marquez (Repsol Honda Team), nato pa je osemkratnega svetovnega prvaka z vrha sklatil Miller. Marquez, ki je v petek priznal, da mu rama oziroma komolec povzročata veliko več težav od prvotnih pričakovanj, je odpeljal 33 krogov uvodnega dela drugega dne testiranj. Njegov moštveni kolega Alex Marquez je še za tri desetinke izboljšal petkov čas, a je trenutno na skromnem 16. mestu (+1,020 sekunde). Moštvenemu kolegu Aleixu Espargarojuse je tokrat pridružil tudi Bradley Smith(oba Aprilia Racing Team Gresini), Espargaro je za dve desetinki izboljšal petkov čas (1:59,224) in s futurističnim italijanskim motociklom, ki bolj kot na dvokolesnike spominja na dirkalnike formule 1, poskrbel, da je v prvi deseterici vseh šest konstruktorjev, vodilnih 15 dirkačev pa loči vsega 0,7 sekunde.

Izidi drugega dne uradnih testiranj v Sepangu (do 14. ure po lokalnem času):

1. Jack Miller (Pramac Racing) 1:58,641 sekunde

2. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0,090

3. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) + 0,190

4. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0,252

5. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0,337

6. Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) + 0,348

7. Marc Marquez (Repsol Honda Team) + 0,456

8. Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0,475

9. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) + 0,516

10. Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) + 0,583