Ducati: Bastianini 'out' za najmanj tri dirke

Motociklistično moštvo Ducati je sporočilo, da je nedeljski padec na dirki svetovnega prvenstva v Barceloni njihovega dirkača Eneo Bastianiija za dlje časa poslal na bolniško. Italijan je namreč moral na operacijo gležnja, ki so jo že opravili, manjkal bo vsaj na treh dirkah. Svetovni prvak Francesco Bagnaia pa je padec prestal brez zlomov in bo najverjetneje nastopil že konec tedna, ko bo v igri VN San Marina v Misanu. S prenosi začenjamo v petek dopoldan na VOYO, v soboto in nedeljo se priključi še Kanal A.

Enea Bastianini in Francesco Pecco Bagnaia sta bila v uvodnem krogu nedeljske dirke razreda motoGP vpletena v dve nesreči; prvi jo je skupil po trčenju in izletu s steze v družbi še treh tekmecev, Bagnaia pa je kmalu zatem po lastni napaki, ko je bil v vodstvu, odletel v zrak in nato treščil na tla. Za nameček mu je nato čez nogi zapeljal še Brad Binder.

Iz italijanske ekipe so sporočili, da je branilec naslova in vodilni v letošnjem SP sicer dobil številne odrgnine in da je precej potolčen, vendar zdravniški pregledi niso pokazali zlomov kosti. Za zdaj pa iz Ducatija, kot poroča STA, še niso sporočili, ali bo moral Bagnaia kakšno od naslednjih dirk izpustiti. "Pecco bi rad na vsak način nastopil že v Misanu, a mi kot ekipa ne želimo ničesar prehitevati. Če bi se vprašalo njega, potem ni dileme, a počakajmo še kakšen dan," sporoča ekipa iz Borga Panigaleja.

Slabše se je padec končal za 25-letnega Bastianinija, ki je v tej sezoni zaradi poškodbe nekaj dirk na začetku že izpustil. Tokrat jo je skupil njegov levi gleženj, pa tudi ena od kosti v desni dlani.

V seštevku sezone se je prednost Francesca Bagnaie nekoliko zmanjšala; ostal je pri 260 točkah, Jorge Martin jih ima zdaj 210, tretji je Marco Bezzecchi s 189 točkami, ki je dirko končal šele na 12. mestu. Aleix Espargaro je peti s 154 točkami.

Operacijo so že opravili, Bastianini pa bo moral prisilno počivati vsaj na naslednjih treh dirkah, ta teden v domačem Misanu ter nato še v Indiji in na Japonskem. "Enea ima za sabo uspešno operacijo. Poseg na levem gležnju in levi roki je povsem uspel, tako da se je rehabilitacija že začela. Profesorja Catani in Tarallo s klinike v Modeni sta svoje delo pravila brezhibno. Enea bo brez dvoma izpustil naslednjo dirko v Misanu, najverjetneje pa tudi preizkušnji v Indiji in na Japonskem," med drugim "stoji" v uradnem sporočilu za javnost od rdečih iz Borga Panigaleja.