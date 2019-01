'Ducati bo v naslednji sezoni delal velike stvari'

"Komaj čakamo, da se vse skupaj začne. Lani smo dosegli sedem zmag, sezono začeli in končali s prvim mestom in bili ves čas zelo vidni ter pregovorno tudi v igri za visoka mesta. Zadovoljni smo bili, končna ocena je bila visoka. Verjamem, da so imeli kar nekaj razlogov za veselje tudi naši navijači. Upam, da ne zveni preveč ambiciozno, ko mislim, da bo naslednja sezona še boljša. Ducati bo v naslednji sezoni spet delal velike stvari," je za Gazzetto Dello Sport, na seminarju v Bologni, razpredal menedžer ekipe Ducatija Claudio Domenicali .

Andrea Dovizioso je prava legenda Ducatija. V elitnem razredu se je 32-letni Italijan, svetovni prvak razreda do 125 ccm iz leta 2004, prvič predstavil leta 2008, pri Ducatiju je od leta 2013. Skupno ima v najmočnejši konkurenci devet posamičnih zmag na dirkah (osem z Ducatijem, eno s Hondo), v skupnem seštevku SP pa je bil najvišje lani, ko je končal na drugem mestu in moral priznati premoč le Marcu Marquezu.

"Prepričan sem, da bodo naši zvesti navijači odlično sprejeli dejstvo, da bomo nastopili z domačimi močmi. Poleg Andrea Dovoziosa, se bo na našem rdečem konjičku trudil še novinec Danilo Petrucci, ki pa je že vrsto let član naše zasedbe. Resda je bila lanska sezona ena najboljših sploh v naši zgodovini, a v prihajajoči želimo še korak naprej. Opazil sem veliko delovno vnemo, odlično razpoloženje v ekipi, vsi skupaj smo zrelo motivirani. Vse to bo moč opaziti že na uradno predstavitvi motocikla 18. januarja v Švici," je še povedal šef ekipe Domenicali, ki pričakuje, da bo izkušeni maček Andrea Dovozioso, zanj bo naslednja sezona že deveta z Ducatijem, spet zelo konkurenčen Marcu Marquezu in druščini v boju za najvišja mesta. "V prejšnji sezoni je osvojil odličnih 245 točk in bil edini, ki je skoraj do zadnje dirke kljuboval odličnemu Marquezu. Morda lahko v tej sezoni še nekaj doda," upa Domenicali.