MotoGP

Ducati ne bo nadomestil Marqueza: 'rdeči' v Kataloniji le z Bagnaio

Modena , 13. 05. 2026 11.20 pred 50 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Marc Marquez

Ducati Lenovo Team je potrdil, da Španca Marca Marqueza, ki je po padcu na sprinterski dirki VN Francije uspešno prestal operacijo, na prihajajočem dirkaškem koncu tedna za VN Katalonije, šlo bo za šesto letošnje dirkaško prizorišče, ne bodo zamenjali. S prenosi na VOYO začenjamo v petek dopoldan, konec tedna se priključi še Kanal A.

Kot smo že poročali, je bil španski dirkač Marc Marquez v Madridu uspešno operiran na desnem stopalu in rami ter je že začel proces okrevanja. Glede na kratek čas med dirkama v Le Mansu in Kataloniji bo Italijan Francesco Bagnaia edini dirkač tovarniške ekipe Ducati na dirkališču Circuit de BarcelonaCatalunya.

Francesco Bagnaia bo edini dirkač rdečih iz Borga Panigaleja na VN Katalonije.
FOTO: MotoGP

Kdaj in, če sploh, se bo vrnil Marquez?

Marc Marquez, ki je na sprinterski dirki v Le Mansu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu. Španca čaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu motoGP je v predzadnjem krogu sprinterske dirke doživel hudo nesrečo, ko je poletel čez krmilo svojega motorja in močno udaril ob tla.

"Marc je v bolnišnici Ruber Internacional v Madridu prestal dva kirurška posega. Zdravniški ekipi je uspelo stabilizirati zlomljeno peto metatarzalno kost v desnem stopalu," je ekipa Ducati zapisala v izjavi. Drugi poseg je bil načrtovan že prej, še pred nesrečo na stezi Bugatti. Šlo je za operacijo desne rame, ki si jo je poškodoval v nesreči leta 2025 na indonezijskem dirkališču.

"Zdravniki so po prejšnji operaciji odstranili dva vijaka in delček kosti, ki sta se izpahnila in stiskala radialni živec," so pojasnili. Oba posega sta bila, kot je možno razbrati iz zdravniškega sporočila, uspešna.

FOTO: Profimedia

Že je znano, da 33-letni Marquez ne bo dirkal na VN Katalonije 17. maja. Zdravniška ekipa bo odločila, ali bo lahko tekmoval na veliki nagradi Italije 31. maja.

Španec se bori za svoj osmi naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu motoGP, a trenutno zaseda sedmo mesto v skupnem seštevku, 71 točk za vodilnim v prvenstvu, italijanskim dirkačem Marcom Bezzecchijem (Aprilia). Ta ima sicer v seštevku le točko več od moštvenega kolega in zmagovalca dirke v Le Mansu, Španca Jorgeja Martina.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

motorist_mb
13. 05. 2026 12.10
Pirro testira 850cm bi pa lahko prišo eno dirko Bulega sam ma 100 pik fore že 🤣
