Ducati ne bo nadomestil Marqueza: 'rdeči' v Kataloniji le z Bagnaio

Kot smo že poročali, je bil španski dirkač Marc Marquez v Madridu uspešno operiran na desnem stopalu in rami ter je že začel proces okrevanja. Glede na kratek čas med dirkama v Le Mansu in Kataloniji bo Italijan Francesco Bagnaia edini dirkač tovarniške ekipe Ducati na dirkališču Circuit de BarcelonaCatalunya.

Kdaj in, če sploh, se bo vrnil Marquez?

Marc Marquez, ki je na sprinterski dirki v Le Mansu padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu. Španca čaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije. Sedemkratni svetovni prvak v najprestižnejšem motociklističnem razredu motoGP je v predzadnjem krogu sprinterske dirke doživel hudo nesrečo, ko je poletel čez krmilo svojega motorja in močno udaril ob tla.

"Marc je v bolnišnici Ruber Internacional v Madridu prestal dva kirurška posega. Zdravniški ekipi je uspelo stabilizirati zlomljeno peto metatarzalno kost v desnem stopalu," je ekipa Ducati zapisala v izjavi. Drugi poseg je bil načrtovan že prej, še pred nesrečo na stezi Bugatti. Šlo je za operacijo desne rame, ki si jo je poškodoval v nesreči leta 2025 na indonezijskem dirkališču.

"Zdravniki so po prejšnji operaciji odstranili dva vijaka in delček kosti, ki sta se izpahnila in stiskala radialni živec," so pojasnili. Oba posega sta bila, kot je možno razbrati iz zdravniškega sporočila, uspešna.

Že je znano, da 33-letni Marquez ne bo dirkal na VN Katalonije 17. maja. Zdravniška ekipa bo odločila, ali bo lahko tekmoval na veliki nagradi Italije 31. maja.

Španec se bori za svoj osmi naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu motoGP, a trenutno zaseda sedmo mesto v skupnem seštevku, 71 točk za vodilnim v prvenstvu, italijanskim dirkačem Marcom Bezzecchijem (Aprilia). Ta ima sicer v seštevku le točko več od moštvenega kolega in zmagovalca dirke v Le Mansu, Španca Jorgeja Martina.