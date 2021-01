Ducati v motoGP do leta 2026, Dall'Igna z ambicioznimi cilji

Avstralski dirkač Casey Stoner je leta 2007 osvojil edini posamični naslov svetovnega prvaka za Ducati, v 16 sezonah pa je moštvo na posamičnih dirkah slavilo 51 zmag in 160 uvrstitev na zmagovalni oder.

Ducati je v to tekmovanje vstopil leta 2003, prvo zmago je ekipi zagotovil Loris Capirossi, lani pa so osvojili drugi konstruktorski naslov svetovnega prvaka (prvič leta 2007) po zaslugi Italijanov Andree Doviziosa in Danila Petruccija, ki pa nista bila posamično čisto na vrhu. Dovizioso je bil na koncu sezone 4., Petrucci pa 12, presenetljivi svetovni prvak v razredu motoGP pa je bil Španec Joan Mir(Suzuki).

Dorna Sports in Ducati sta podaljšala pogodbo, ki velja od leta 2022 do 2026. V sezoni 2021 bosta za Ducatijevo tovarniško moštvo nastopala Avstralec Jack Millerin Italijan Francesco Bagnaia, ki sta zamenjala Doviziosa in Petruccija. Zadovoljen je bil menedžer Ducati Corse Luigi Dall'Igna: "Veseli smo, da lahko potrdimo naše sodelovanje v motoGP do konca leta 2026. V zadnjih letih je Desmosedici GP dokazal, da je eden najbolj konkurenčnih motociklov v konkurenci in konstruktorski naslov v letu 2020 je dodaten dokaz tega. Čeprav letošnja pravila ne bodo dopuščala pomembnejšega tehničnega napredka, bomo novo sezono pričakali z enako vnemo in predanostjo. Cilj je borba za naslov v razredu motoGP z novimi dirkači in tudi kot priprava za nadaljnje dosežke v tem tekmovanju."