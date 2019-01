Ducati je predstavil rdečo lepotico: 'Ona je zelo hitra, lepa in zelo rdeča'

Moštvo Ducatija je že zakorakalo v tekmovalno leto 2019 in v švicarskem Neuchatelu predstavilo nov motocikel Desmosedici GP19 in oba aduta, ki ga bosta "pilotirala", Andreo Doviziosa in Danila Petruccija. Ducati je v lanskem letu zmagal na sedmih dirkah, letos so ambicije višje."Ona je zelo hitra, lepa in zelo rdeča," je bil Petrucci navdušen nad novo lepotico, Dovizioso pa je dejal:"Dobro se počutim na tem motociklju, ko vidim vso to rdečo barvo in lahko sem le zadovoljen."Prva testiranja so na sporedu v Maleziji od 6. do 8. februarja.

Dovizioso je v zadnjih dveh sezonah bil blizu, a obenem daleč od naslova prvaka razreda motoGP, dvakrat je bil drugi za Marcom Marquezom.Rdeči iz Bologne so zelo ambiciozni in želijo osvojiti naslov prvaka.Nazadnje (prvič) so bili uspešni leta 2007, ko je šampionsko lovoriko zagotovil Casey Stoner.