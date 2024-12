Ducati proslavil izjemno dirkaško sezono

Ducati je v Bologni glasno proslavil izjemno dirkaško sezono. V razredu MotoGP so njegovi dirkači dominirali na 19 od 20 prizorišč svetovnega prvenstva. Ponovno so osvojili naslove tako med dirkači kot med ekipami in konstruktorji. A željni novih uspehov se že ozirajo naprej. V prihodnji sezoni bodo sicer izgubili aktualnega svetovnega prvaka Jorgeja Martina, tovarniško ekipo pa bo okrepil najboljši dirkač zadnjega desetletja Marc Marquez.