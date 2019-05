Ducati sanja o 'hat-tricku' v Mugellu: To je naša domača dirka

Dovizioso (desno) in Petrucci med proslavljanjem na stopničkah v Le Mansu.

Domača dirka v Mugellu je za vse, povezane z Ducatijem, vedno nekaj posebnega. V tokratno VN Italije rdeči vstopajo zadovoljni z drugim in tretjim mestom v Le Mansu, ki sta jim ga pridirkala Andrea Dovizioso in Danilo Petrucci. A šampanjca Italijani še ne odpirajo, saj je Dovizioso svetovnega prvaka Marca Marqueza (Repsol Honda), zmagovalca VN Francije, uspel prehiteti le na uvodni dirki v Katarju.

Razlika pred tokratnim dirkaškim koncem tedna v skupnem seštevku znaša borih osem točk, Dovizioso pa je že v Le Mansu dejal, da si z ekipo "želi še več". Njegova 300. dirka za velike nagrade bo še dodatna motivacija, kot tudi dejstvo, da lahko Ducati z zmago svoj niz nepremagljivosti v Toskani podaljša na tri leta.

Glavni cilj bodo spet stopničke

"Priti v Mugello po rezultatu, kakršen nam je uspel v Le Mansu, s tremi ducatiji na prvih štirih mestih, je zelo pozitivno, a še vedno si želimo več," je spletna stran Motogp.com citirala Doviziosa, ki je tako omenil tudi navdušujoč dosežek poltovarniškega dirkača Jacka Millerja(Pramac Racing).

"To je naša domača dirka in mislim, da bomo konkurenčni ter hitri, zato bo naš glavni cilj spet priti na stopničke. Kot smo videli na prvih dirkah, so naši nasprotniki prav tako zelo močni, zato je zelo težko napovedovati,"je nadaljeval Dovizioso.