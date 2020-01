Puig vrača žogico Ducatiju: Marquez bo vladal še vsaj štiri leta

Tudi zato bo v prihodnje marsikatera ekipa motociklistične karavane 26-letnega Marca Marquezaskušala speljat Hondi. Toda Alberto Puigje v pogovoru za barcelonski dnevnik La Vanguardiaizrazil prepričanje, da bo imel vsakič boljša pogajalska izhodišča od snubcev, in da se bo vladavina osemkratnega svetovnega prvaka iz Cervere nadaljevala še vsaj naslednjih nekaj let.

"Menim, da nekaj časa še ne bo imel velikega tekmeca," se je v prihodnost po izjemni sezoni 2019 ozrl Puig. V minuli sezoni razen dirke v Austinu, kjer je ob zanesljivem držanju prvega mesta padel, katalonski dirkač nobene dirke za veliko nagrado ni končal slabši kot drugi. Puig meni, da bi v podobnem slogu lahko nadaljeval vse do leta 2025.

Blizu perfekcije

"Marc bi v minulem letu skoraj dosegel perfekcijo. Manjka le še to, da bi zmagal na vseh dirkah. Zelo dobro mu je šlo. Ne spominjam se, da bi videl kakšno tako sezono. Menim, da bo Marc zaradi starosti, potenciala in želje, ki jo ima, še nekaj časa vladal. Res je, da vidim dirke, na katerih bomo imeli težave, a globalno gledano v naslednjih štirih ali petih letih mislim, da bo Marc še naprej prevladoval v tej kategoriji,"je prepričan Puig.

Samo Tito Rabat, Maverick Vinalesin od srede naprej tudi Fabio Quartararože imajo zagotovljene delodajalce za leto 2021, a Puiga to ne skrbi, saj je prepričan, da bo Marquez ostal zvest oranžno-belo-modrim.

Pripravljajo največjo možno pogodbo

"Z nami ima pogodbo za letos, Honda pa mu bo ponudila največjo možno pogodbo, da bi za vedno ostal z nami, da bi z nami končal kariero. Ne moreš manipulirati z željo dirkača. Dirkač mora reči: 'To je moj sedež, želim biti tukaj!' To je filozofija Honde. To je naša absolutna prioriteta, številka ena: da bi bil Marc zadovoljen pri Hondi in da bi lahko ostal z nami. Če bi se lahko, bi se za vse skupaj dogovorili jutri. Čimprej. Začeli smo govoriti ob koncu sezone, a ničesar konkretnega še ni,"meni Puig.

Obregnil se je tudi ob večkratna zbadanja iz vrst Ducatija in ostalih tekmecev, ki menijo, da tovarniška ekipa Honde zmaguje predvsem po zaslugi Marquezovega mojstrstva. Športni direktor Paolo Ciabattije nedavno tudi spregovoril o možnosti, da bi Bolognčani poskusili pripeljati osemkratnega svetovnega prvaka ...

'Ducati? Naj se resneje osredotočijo na lovljenje zmag'

"Njihove izjave so res presenetljive. A dobro, če si želijo, potem naj bodo še naprej drugi, saj nimamo nobene namere, da bi jim dovolili zmagati. Nisem razumel, zakaj se govori o zmagi le z enim dirkačem, glede na to, da je Honda zmagovala z več dirkači kot kdorkoli v zgodovini motociklizma. Honda je v zadnjih letih od njihovega (Ducatijevega, op. a.) prihoda naprej osvojila osem ekipnih naslovov in enajst konstruktorskih. Naša namera je zmagati z enim, dvema ali toliko dirkači, kolikor jih bo za to potrebnih. Če bo njemu ustrezalo, da bo drugi, potem izvrstno, kar naj bo. Morda bi se morali resneje osredotočiti na lovljenje zmag, da bi se jim njihov vložek bolje povrnil," je brez dlake na jeziku žogico proti Bologni odbil Puig.

Dotaknil se je tudi sodelovanja Marca Marqueza z bratom Alexom Marquezom, ki je pred novo sezono v tovarniški ekipi Honde zamenjal nenadno upokojenega Jorgeja Lorenza. Majorčan sicer po četrtkovem razkritju, da se vrača k Yamahi, ostaja tesno povezan s karavano motoGP in bo močno orožje modrih iz Hamamacuja v lovu na svetovnega prvaka.

"V tovarniški ekipi je raven zahtevnosti visoka. Kot takrat, ko greš k (Real) Madridu ali Barci: kupijo te, da bi zabijal gole,"je bil glede prihoda mlajšega od bratov Marquez slikovit Puig. "Biti med prvimi šestimi ali sedmimi je prvo leto težko, a raven zahtevnosti bo visoka. Ni lahko in ne bomo 'merili' napredka vsako tekmo. A korak za korakom si bo moral izboriti svoje mesto. O Alexu smo razmišljali, ker je bil prvak moto2 in zato, ker je bila to izjemna situacija, saj je sprejel enoletno pogodbo. Če ne bi osvojil naslova v moto2, verjetno tudi sam ne bi razmišljal o prehodu v višji razred. Alex ni bil proti, da sodelovanje na začetku nastavimo za eno leto. Dobil je priložnost, da se izkaže, lažje mu bo, ker je v garaži že njegov brat, Alex je dal sam vedeti, da ne želi nobenih popustov in da naj z njim ravnamo, kot je to v navadi z novincem,"je še povedal šef ekipe.