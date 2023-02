Ducati vrača udarec ob koncu prvih testiranj

Tretji in zadnji dan testiranj, rezerviranih za testne dirkače in novince v razredu motoGP, je na vrhu končal Ducatijev Michele Pirro. Ekipe so zadnji dan iskale še zadnje izboljšave, preden v petek novosti na prvih uradnih zimskih testiranjih preizkusijo dirkači kraljevskega razreda.

Uvodni dirkaški konec tedna v novi sezoni prvenstva motoGP, ki prinaša nove sprint dirke ob sobotah, bo v Portimau na Portugalskem od 24. do 26. marca. Medtem ko se motociklistična karavana že zbira v Sepangu, kjer se v petek začnejo prva uradna zimska testiranja, so v petek s svojim delom na posebnih testiranjih zaključili testni dirkači in novinci. icon-expand Michele Pirro Pri Ducatiju, ki brani trojno krono iz pretekle sezone (naslov svetovnega prvaka med dirkači, ekipami in kontruktorji), so se večji del testiranj ukvarjali s spremenjenim aerodinamičnim paketom. Testni dirkač ekipe iz Bologne Michele Pirro je bil najhitrejši s časom kroga 1:59.803. Za Yamaho je prva dva dneva novosti preizkušal le testni dirkač Cal Crutchlow, zadnji dan pa se mu je pridružil še drugi testni dirkač Katsujuki Nakasuga. Britanec in Japonec sta zadnji dan testirala predvsem prednjo masko in blatnik. Njuno delo je iz garaže budno spremljal svetovni prvak iz leta 2021 Fabio Quartararo, ki ga verjetno veseli dejstvo, da je bila Crutchlowa najvišja hitrost 335 km/h, kar je za 5 km/h višja hitrost, kot jo je imel sam na lanski preizkušnji in za 8 km/h višja od lanskih testiranj. icon-expand Fabio Quartararo V taboru KTM se je Dani Pedrosa, ki bo letos s posebnim povabilom nastopil na Veliki nagradi Španije, večji del časa ukvarjal z novim aerodinamičnim paketom. Edini novinec med elito Augusto Fernandez je testiral z ekipo GASGAS Tech3 KTM in zadnji dan končal na 4. mestu. Aktualni prvak prvenstva moto2 se bo na stezo vrnil s preostalimi dirkači prvenstva motoGP na trodnevnih testiranjih v petek. Stefan Bradl je imel zadnji dan veliko dela z preizkušanjem dveh različnih aerodinamičnih paketov, ki jih je pripravila Honda.