Ducati že letos z laskavim naslovom v kraljevem razredu? 'Ne prehitevajmo stvari'

Kljub točkovni prednosti vodilnega Francoza, Fabia Quartararoja , pa sta rdeča dirkača, Avstralec Jack Miller in Italijan Francesco Bagnaia , že vso sezono zelo konkurenčna in iz dirke v dirko krojita razplet na vrhu in tik pod njim.

Za prvega moža ekipe iz Borga Panigaleja, Gigija Dall'Igno, so vprašanja o možni osvojitvi naslova – vsaj v tem hipu – še brezpredmetna, predvsem pa moteča. "Kakor koli že, prezgodaj je za takšne debate. Neumno bi bilo po sedmih dirkah razpredati o naslovu. saj je to cilj vse karavane, tudi nas samih. V kolikšni meri je to realno in objektivno za posameznika, pa je drugo vprašanje," se je izvil odgovoru šef Ducatijeve garaže. "V tem trenutku se je precej pametneje osredotočati na vsako dirko posebej in iz nje skušati izvleči čim več. Cilji so tako ali tako na vsaki tekmi najvišji možni," za Corriere Dello Sport sporoča Gigi Dall'Igna. "Raje razmišljamo o dirki kot o prvenstvu na splošno. Takšno je tudi razmišljanje naših dirkačev. Podpiramo to usmeritev," je poudaril šef Ducatija.

Na tekmi Superbike razmišljal o Sachsenringu

Gigija Dall'Igno je bil zadnjih nekaj dni gost Misana. Na stezi Marco Simoncelli se je pred dnevi odvila nova preizkušnja v razredu Superbike. "Vedno je lepo zamenjati teren, mislim, da sem se v Misanu napolnil z energijo. Potreboval sem drugačen dirkaški vikend. Užival sem na dirkah razreda Superbike," je za Corriere Dello Sport razpredal prvi mož rdečih, ki razmišlja o dveh prihajajočih izzivih. Takoj za VN Nemčije bo na vrsti še VN Nizozemske v Assnu. "Težko je predvideti, kaj nas čaka. Če se ozremo v preteklost, potem bi nas lahko nekoliko skrbelo, saj nam na omenjenih dirkališčih v zadnjih letih ni uspelo kaj dosti. Več vedrega razpoloženja ponuja spoznanje, da smo v tej sezoni blesteli na zahtevnih dirkah. Naj bo tako tudi tokrat."