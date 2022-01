'Ducati želi leta 2022 osvojiti vse'

V taboru motociklistične ekipe iz okrožja Borgo Panigale so prepričani, da bo prihodnja motociklistična sezona povsem rdeče obarvana. Avstralec Jack Miller in/ali Italijan Francesco Bagnaia naj bi po mnenju vodilnih mož Ducatija odkrito napadala laskavi naslov, ob tem pa poskrbela, da bo tudi konstruktorska lovorika odšla v roke tega italijanskega podjetja s sedežem v Bologni. Rdeča ekipa je pogodbo za sodelovanje v elitnem motociklističnem svetovnem prvenstvu motoGP že lani podaljšala vse do leta 2026.

icon-expand Paolo Ciabatti FOTO: MotoGP

Športni direktor Ducatija, Paolo Ciabatti, komaj čaka, da bosta ekipa "rdečih" in dirkalnik za sezono 2022 predstavljena širši motociklistični javnosti.

Dorna Sports in Ducati sta lani podaljšala pogodbo, ki velja od leta 2022 do leta 2026. V prihajajoči sezoni bosta za Ducatijevo tovarniško moštvo še naprej nastopala Avstralec Jack Miller in Italijan Francesco Bagnaia.

"Pozitivni" Jack Miller je razlog, zakaj je bila svečana predstavitev Ducatija za prihajajočo sezono preložena. "Čakamo, da bo lahko zapustil deželo 'tam spodaj'," je bil za Corriere Dello Sport slikovit Ciabatti, ki je hitel s pohvalami na račun avstralskega dirkača. "Vsi vemo, kakšen naravni talent je. Tu smo si vsi edini, malo manj pa se strinjamo, kakšni so pravzaprav njegovi mejniki. Jaz trdim, da segajo vse do vrha in da je pripravljen na odkrit boj za naslov svetovnega prvaka," je bil brez dlake na jeziku eden vodilnih mož ekipe iz Bologne. "Test v Sepangu se bliskovito bliža. Po njem bo marsikaj jasno," trdi športni direktor Ducatija. "Če povem še stavek ali dva o Millerju – lahko rečem, da je brez kančka dvoma najboljši na svetu, ko gre za mokre dirke. Vlažna steza mu leži kot nikomur drugemu."

icon-expand Francesco Bagnaia, Jack Miller in Luca Marini FOTO: MotoGP

Dorna Sports in Ducati sta lani podaljšala pogodbo, ki velja od leta 2022 do leta 2026. V prihajajoči sezoni bosta za Ducatijevo tovarniško moštvo še naprej nastopala Avstralec Jack Miller in Italijan Francesco Bagnaia. "Da se razumemo, tudi Pecco ima pred sabo velike stvari. Tudi on se lahko že v tej sezoni vključi v boj za najvišja mesta. Da, tudi za naslov prvaka." Da ima Miller še veliko rezerve, je jasno tudi njegov šefom iz okrožja Borgo Panigale. "Njegov slog dirkanja je (pre)večkrat tudi njegova slabost, ki ga – še posebej v drugem delu dirke – praviloma prikrajša za preboj na najvišja mesta. Praviloma so njegove pnevmatike v drugem delu dirke že povsem obrabljene. Moral bo kaj storiti, da bi gume ohranil bolj uporabne, malce spremeniti slog vožnje," je dodal Ciabatti. Uradni test pred sezono, prvi v tem koledarskem letu, je načrtovan za 5. in 6. februar v Maleziji. "Med šovom v Sepangu nameravamo uradno predstaviti dirkalnik. Komaj čakamo, da navijačem pokažemo izdelek." Ducati naslov prvaka lovi že vrsto let. Casey Stoner je rdeče popeljal na vrh daljnega leta 2007. "V tej sezoni bomo odkrito napadali dva velika cilja: individualni naslov, pa tudi konstruktorskega. Leta 2022 želimo osvojiti vse," sporoča športni direktor rdečih, ki upa, da bo tudi tokrat prav Avstralec odgovoren za nov pohod na motociklistični vrh, tako kot je to naredil Stoner pred petnajstimi leti.

icon-expand Claudio Domenicali FOTO: motogp.com

Domenicali: Imamo vse možnosti, da osvojimo vse

Izvršni direktor podjetja Ducati, Claudio Domenicali, je prepričan, da bo prihodnja motociklistična sezona povsem rdeče obarvana.

Ducati je v to tekmovanje vstopil leta 2003, prvo zmago je ekipi zagotovil Loris Capirossi, leta 2020 pa so osvojili drugi konstruktorski naslov svetovnega prvaka (prvič leta 2007) po zaslugi Italijanov Andree Doviziosa in Danila Petruccija, ki pa posamično takrat nista bila čisto na vrhu.