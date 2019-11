Ducati ne potrebuje 'revolucije' v lovu na Marqueza: Bilo bi noro

Ducatijevo orožje v lovu na Marca Marquezabo nov motocikel z oznako GP20. Testni dirkač Italijan Michele Pirroje optimističen, potem ko je bil prvi dirkač tovarniškega moštva, rojak Andrea Dovizioso, v zadnjih sezonah najresnejši konkurent katalonskemu zvezdniku, ki pa je po nekaj bolj tesnih bitkah za naslov letošnjega osvojil že na VN Tajske v Buriramu

"Videl in preizkusil sem že GP20. Izvrsten je, a do Sepanga (ko bodo na sporedu prva testiranja v letu 2020, op. a.) ga ne boste videli. Še vedno boste imeli veliko za razmišljati,"se je v pogovoru za GPone.com pošalil Pirro.

'Konkurenca je srdita'

"Kaj se je spremenilo? Vsako leto nam uspejo izboljšave, vse to je rezultat razvoja, ki nastane po zaslugi proizvajalcev in dirkačev. Mislim, da je prav, da bomo počakali, preden razkrijemo svoje karte rivalom, glede na to, da je konkurenca srdita. Naredili smo majhne izboljšave, čeprav so temelji dobri. Veliko bomo morali delati na zavojih, saj smo na ostalih območjih dobri. Če bi lahko imeli še močnejši pogonski agregat, bi to morda še pripomoglo," je nadaljeval Pirro, ki je v tej sezoni dobil priložnost na VN Italije v Mugellu in po nekaj izvrstnih petkovih in sobotnih predstavah na dirki zasedel sedmo mesto.

Ducati je bil v minulih letih sicer tisti, ki je tekmece gnal k spremembam. Spomnimo se samo krilc tovarne iz Bologne, ki so dvigovala toliko prahu, a v iztekajoči se sezoni je bila Honda z Marquezom ves čas vsaj pol koraka spredaj.

Marquez naredi razliko

"Reč, ki so jo najbolj izboljšali pri Hondi, je pogonski agregat, četudi je Marquez nekdo, ki na koncu vedno naredi razliko. Smo pa zbrali 16 uvrstitev na stopničke, nad čemer se ne moremo zmrdovati. Nismo šli nazaj. Ostali smo stanovitni, se izboljševali in GP19 je korak pred GP18. GP20 bo še dodaten korak naprej z dodatnimi izboljšavami," dodaja Pirro.

"Marcov talent je nesporen. Agresivni smo in želimo otežiti njegovo prevlado. Dovizioso je vedno naša referenca. Morda nam manjka nekaj stanovitnosti na vseh stezah. Ni lahko, Yamaha in Suzuki pa sta močna, zato se ne moremo predati. GP20 bo nasledil prejšnji motocikel in bilo bi noro, če bi poskušali narediti revolucijo z ducatijem. Mislim, da enako velja za ostale ekipe. Primer je lahko Yamaha s (Fabiom) Quartararojem. Če motocikel deluje, ga moraš le izboljšati, to počnemo tudi mi, tudi zato, ker nam v našem primeru projekta ni potrebno začeti z ničle."

O neuspehu v sezoni 2019 je še dodal: "Moramo kriviti nas same in poiskati način, da izboljšamo tisto, kar prej ni delovalo dobro. Cilj je rešiti kritične točke, glede na to, da smo močni pri zaviranju in pospeševanju. Žal nam manjka 'dirkaška razdalja' (da bi motocikel dobro deloval vso dirko, op. a.), zaradi tega nismo konkurenčni. Pomembno pa je, da ekipa tesno drži skupaj in se še naprej trudi."