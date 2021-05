Dupasquier še vedno v kritičnem stanju, ekipa ne bo dirkala

"Zdravstveno stanje Jasona Dupasquierja je še vedno kritično," je prek Facebooka zapisala njegova ekipa Prüstel GP. Dodala je, da ne bo nastopila na današnji dirki v Mugellu, ki se bo pričela ob 11. uri. "Še naprej se bojuj, Jason," so še zapisali.

Po 40 minutah posredovanja reševalcev ob stezi so 19-letnega Švicarja s helikopterjem prepeljali v bolnišnico Carregi v Firencah. "Pacienta smo premestili v travmatološki center bolnišnice Careggi, ima več poškodb in njegovo stanje je resno," so v soboto dejali v bolnišnici.