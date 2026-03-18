Dva dni pred dirko steza pod vodo: po 22 letih se vrača VN Brazilije

Dež v Goianii ne pojenja že od ponedeljka, poplave pa so prizadele dele prenovljenega dirkališča, ki bo ta konec tedna gostilo brazilsko dirko motoGP. Močno deževje je v Braziliji povzročilo poplave na prenovljenem dirkališču Autodromo Ayrton Senna v Goianii, kjer bo ta konec tedna potekala druga dirka sezone v motoGP.

Marc Marquez FOTO: Profimedia

Čeprav so vremenoslovci napovedovali dež za celoten teden, nihče ni pričakoval, da bo količina padavin tako velika. Nalivi so prizadeli povsem prenovljeno stezo Autodromo Ayrton Senna, ki po 22 letih znova gosti veliko nagrado motociklizma.

"V ponedeljek popoldne je regijo zajelo močno neurje, ki se je v različnih intenzitetah nadaljevalo vso noč. V torek zjutraj so ekipe na dirkališču ugotovile, da je dostavni tunel do paddocka povsem poplavljen in neprehoden, voda pa se je nabrala tudi na travnatih delih okoli steze. Sama steza in ravnina sta bili le deloma vlažni, brez stoječe vode," sporoča Gazetta Dello Sport.

V torek je dež za nekaj ur ponehal, kar je ekipam omogočilo kratek predah, vendar se je popoldne vrnil z veliko intenzivnostjo. Ker je bila zemlja že prepojena, je bil ob 17. uri po lokalnem času tunel znova popolnoma poplavljen – voda je segala več kot 25 cm visoko.

"Včeraj so bili z vodo prekriti tudi nekateri deli steze – tako v zadnjem ovinku pred ciljno ravnino kot na koncu startno-ciljne ravnine. V prvem ovinku je stoječa voda prekrila celotnih 12 metrov asfalta."

Marco Bezzecchi FOTO: MotoGP

Ob 17. uri v torek je civilna zaščita Goianie izdala izredno opozorilo zaradi nevarnosti nenadnih in močnih poplav ter prebivalcem svetovala, naj se izogibajo ogroženim območjem. Opozorilo je doseglo prebivalce po celotnem mestu preko telefonskih obvestil, ki so jih upozarjala na "nevarnost nenadnih in močnih poplav med padavinami". Po poročanju lokalnih medijev so ekipe Urada za podnebno krizo že aktivirane in delujejo na terenu, kjer izvajajo preventivno spremljanje ter nadzor na kritičnih točkah. Mestne oblasti so sporočile, da je cilj zmanjšati tveganja, obveščati prebivalce ter hitro ukrepati v primeru morebitnih incidentov.

Dež se nadaljuje

"Na dirkališču v Goianii se intenzivno dela, da bi do petka vse pripravili za začetek brazilske velike nagrade, ki se bo začela z moto3 FP1 ob 9. uri po lokalnem času," še piše Gazzetta. Po ponedeljkovem nalivu so ekipe z gasilskimi cisternami v začele odstranjevati vodo s steze. Do poznega dopoldneva je bil asfalt skoraj popolnoma suh, saj so se temperature dvignile do 30 stopinj Celzija, sonce pa je delno prebilo oblake.

"V sredo bodo postopek ponovili, da bi stezo ohranili suho. Vendar pa vremenske napovedi še naprej kažejo padavine skozi celoten teden, kar bi lahko na koncu resno zapletlo izvedbo druge velike nagrade sezone," dodaja milanski rožnati športni časnik.

"V Goianii nihče ne želi slišati o morebitni odpovedi dogodka – še posebej po nedavni napovedi, da bo katarska dirka prestavljena na konec sezone. Do prvih treningov nas loči še 48 ur, organizatorji pa zaupajo, da bo dež ponehal in da bo MotoGP lahko znova dirkal v Braziliji," prenaša misli organizatoreja Gazzetta.