Marc Marquez je še pred zadnjo dirko osvojil svoj osmi naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu MotoGP in desetega v skupnem seštevku vseh razredov. S tem je še dodatno utrdil svoj status enega največjih in najbolj prepoznavnih imen v zgodovini motošporta. Medtem ko Marquez in njegovi tekmeci na motociklih dosegajo hitrosti, višje od 350 kilometrov na uro, na nekoliko drugačnih cestah, a prav tako na dveh kolesih, svojo prevlado potrjuje slovenski junak Tadej Pogačar.