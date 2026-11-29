Marc Marquez je še pred zadnjo dirko osvojil svoj osmi naslov svetovnega prvaka v kraljevskem razredu MotoGP in desetega v skupnem seštevku vseh razredov. S tem je še dodatno utrdil svoj status enega največjih in najbolj prepoznavnih imen v zgodovini motošporta. Medtem ko Marquez in njegovi tekmeci na motociklih dosegajo hitrosti, višje od 350 kilometrov na uro, na nekoliko drugačnih cestah, a prav tako na dveh kolesih, svojo prevlado potrjuje slovenski junak Tadej Pogačar.
In pred zadnjo dirko Marqueza se je od ikone motošporta poslovil tudi kolesar s Klanca pri Komendi. Ob tem je na Instagramu zapisal:" Neverjetna kariera in navdih za mnoge. Uživaj v zadnji dirki, Marc Márquez." Dva šampiona, dva različna svetova in dve skupni lastnosti – dirkanje na dveh kolesih ter pripadnost samemu vrhu svetovnega športa.
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