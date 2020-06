Espargaro išče nove izzive: Lepo bi bilo sesti na Hondin dirkalnik

Skupno bo imela sezona 2020 po pred nekaj dnevi objavljenem prenovljenem koledarju 13 dirk, prav vse pa bodo med julijem in novembrom na evropskih tleh. "Končno vemo, da se bo vse skupaj le začelo. Dobro je, da so datumi postavljeni, da lahko tempiramo svojo pripravljenost. Verjamem, da bo vsem nam zelo težko na uvodu v sezono. Je pa zdaj precej lažje, saj je koledar sestavljen in vsaj približno vemo, kaj nas čaka med sezono," je zaCorriere Dello Sport razpredal Pol Espargaro, ki se mu pogodba z ekipo KTM izteka, tako da (bo) je prost in pripravljen na nove izzive. V igri ima kar nekaj ponudb. Resni pa dve ... "Nič uradnega še ni. Imam dve uradni ponudbi na mizi iz tabora dveh ekip in še nekaj variant, ki pa niso tako resne in ambiciozne," je priznal 29-letni Španec, ki nikogar ne odganja. In snubcev ne manjka. "Vsakogar poslušam in si nikjer ne zapiram vrat. Za zdaj smo v fazi, ko se pogovarjamo in tipamo teren. Tako jaz kot potencialni delodajalci. A v nedogled ne bom čakal. Dobro je vedeti, kako se bodo stvari odvijale v prihodnje."