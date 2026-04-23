MotoGP

Bo Bezzecchi Aprilii pridirkal prvo zmago v Jerezu?

Jerez de la Frontera, 23. 04. 2026 18.47 pred 1 uro 2 min branja 0

R.S.
Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi je na prizorišče prve letošnje evropske dirke prvenstva MotoGP, Velike nagrade Španije, prispel s tarčo na hrbtu. Dirkač Aprilie je v letošnji sezoni ob nedeljah razred zase. Ne le, da je dobil vse tri dirke, na njih je vodil od štarta do cilja. Tekmeci bodo skušali ta konec tedna temu napraviti konec. Celotno dogajanje v Jerezu boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na Kanalu A in VOYO.

FOTO: MotoGP

Marco Bezzecchi upravičuje vlogo glavnega favorita razreda motoGP v tekoči tekmovalni sezoni. Bezzecchi je še vedno edini zmagovalec na klasičnih motociklističnih dirkah v tej sezoni, saj je bil pred VN Amerike najboljši že na uvodnih preizkušnjah razreda motoGP na Tajskem in v Braziliji. Italijan je slavil tudi na zadnjih dveh dirkah lanske sezone in je tako sedaj pri zmagah na zadnjih petih dirkah kraljevskega razreda, s čimer je spisal zgodovino Aprilie.

Na zadnji preizkušnji, ko je šlo za VN Amerike, je 27-letni Italijan dosegel nov mejnik, ki ga je pred več kot desetletjem postavil legendarni Španec Jorge Lorenzo. Postal je dirkač z največ zaporednimi odpeljanimi krogi na prvem mestu. Zaenkrat se je ustavil pri številki 121. S tem je Bezzecchi nadaljeval odlično serijo s konca prejšnje sezone.

"Počutim se dobro, vesel sem, da smo nazaj v Evropi, še posebno tukaj v Jerezu, kjer je fantastična proga in komaj čakam, da se podam na stezo," je pred odhodom na stezo dejal Italijan.

Bezzecchi in Aprilia prihajata na sovražni teritorij, je zgovoren napovednik španske preizkušnje. Aprilia v Jerezu še ni zmagala, vodilni pa je po popolnem začetku sezone pod vse večjim pritiskom. "Za nami je zelo dober začetek sezone, nekatere stvari moramo še prilagoditi, a smo videli veliko pozitivnega. Tu je nekakšen nov začetek sezone, zato moramo dobro začeti. Sedaj smo imeli premor, ki ga je lahko vsak izkoristil za izboljšave na motorjih," je pred dogajanjem v Jerezu dejal vodilni v prvenstvu.

FOTO: Profimedia
Tekmecev v boju za zmago ne bo manjkalo. Predvsem Španci si na domači preizkušnji želijo uspeha. Pedro Acosta svojo prvo zmago med elito še čaka, uspeh z zadnjih dveh dirk pa bo skušal nadgraditi tudi Bezzecchijev moštveni tekmec, svetovni prvak iz leta 2024 Jorge Martin, ki je trenutno v prvenstvu na drugem mestu, s štirimi točkami zaostanka za vodilnim Italijanom.

V ožjem krogu za zmago na domačem terenu bosta tudi brata Marc in Alex Marquez, ki je slavil na lanskoletni dirki v Jerezu. "Marc in Alex sta konkurenca, a tudi ostali dirkači so zelo močni in tekmovalni. V Jerezu so razlike vedno majhne," poleg tega pa je dirka zahtevna tudi zaradi obrabe pnevmatik, česar se še kako dobro zaveda vodilni v prvenstvu.

Celoten dirkaški vikend v Jerezu si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali na Kanalu A in VOYO. Začnemo v petek s treningom, v soboto s kvalifikacijami in sprintno dirko ter glavno dirko v nedeljo.

