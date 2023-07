Edinstvena ponudba svetovnega prvaka: z Marquezom kot še nikoli doslej

Marcu Marquezu (Repsol Honda Team) v zadnjih sezonah nič ne gre od rok. Številne (težke) poškodbe so nekdanjega serijskega svetovnega prvaka oddaljile od najboljših v kraljevem motociklističnem razredu, kar pa ne pomeni, da je v življenju 30-letnega Katalonca vse podrejeno le dirkam.

Dirka za VN Katalonije je sicer na sporedu šele 3. septembra, toda Marquez se je odločil vse skupaj nekoliko "začiniti" z edinstveno ponudbo, ki vključuje nočitev za dve osebi v Hondinem avtodomu, vožnjo z MotoGP simulatorjem in vodeni ogled paddocka. "Prostor za avtodome v času dirk je rezerviran izključno za dirkače in spremljevalno osebje moštev. Tokrat pa najzvestejšim privržencem našega športa ponujam edinstveno priložnost za nepozabno izkušnjo, ki jo bodo pomnili do konca svojih življenj. Dirka v Barceloni mi pomeni največ v celotni sezoni, zato sem se odločil za ta korak," je dejal Marc Marquez.

Glede na to, da starejši od bratov Marquez v dozdajšnjem delu sezone ni uspel dokončati niti ene od osmih dirk in trenutno zaseda zanj zelo zelo skromno 19. mesto v skupnem seštevku svetovnega prvenstva, je omenjena gesta še toliko bolj dobrodošla.