Dirkaški doktor je v ekskluzivnem intervjuju za našo televizijo dejal, da bo zanesljivo dirkal še to in naslednjo sezono, ko ga veže pogodba z Yamaho. Nato bo padla skupna odločitev z vodstvom moštva, kako naprej. V pogovoru z novinarko Evo Koderman Pavc je spregovoril tudi o drugih zanimivih temah, tudi o svojem zasebnem življenju, zanimanju za glasbo in morebitni poroki.