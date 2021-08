Ekskluzivno: Pogovor s Fabiem Quartararojem

"Lepše od tega, da sem vodilni v prvenstvu, je to, da sem dirko v Assnu končal z zmago. To je bilo odlično. Da pa sem tu kot vodilni v prvenstvu, je seveda izjemno. Prednost bom skušal zadržati do konca, a za zdaj se zelo dobro počutim," je v daljšem intervjuju med drugim dejal Fabio Quartararo.

O legendarnem italijanskem dirkaču Valentinu Rossiju, ki se je odločil, da bo po tej sezoni končal aktivno kariero, pa je dejal: "On je človek, zaradi katerega sem si želel dirkati in postal strasten do motoGP-ja. Spomnim se, da sem prvo dirko gledal v Jerezu leta 2005. Točno vem, kje sem sedel na kavču in gledal televizijo. Neverjetno, ker je od tega že več kot 15 let. A zaradi njega sem si rekel, da bi rad to počel. Zasluge za del mojega uspeha pripisujem njemu. Zaradi njega sem še bolj strasten."

"Hiperaktiven sem. Ne morem biti pri miru. Samo takrat, ko res trdo treniram, se sprostim. Sicer pa tudi na dan počitka rad počnem stvari, nikoli zares ne počivam ves dan. Vedno grem vsaj na kratek tek, na vožnjo z gorskim kolesom, odpeljem krog z avtom, hodim ... Pri meni ni dni za počitek. Nenehno sem v gibanju in to obožujem. Prva karantena mi je pomagala, da sem se malce umiril, saj sem bil v preteklosti čisto preveč hiperaktiven," je francoski dirkač še razkril v intervjuju. Ves pogovor pa si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.