'Márquez želi za vsako ceno že letos osvojiti naslov'

Katalonec je na VN Amerik spomnil na svoje šampionske čase in mnogi so že napovedovali, da se počasi, a vztrajno vrača v staro formo ... Formo zaman lovi od leta 2020, ko so se po padcu začele zdravstvene težave, ki jim ni bilo videti konca in ki so tako zaznamovale tudi nastope dirkača iz Cervere v zadnjih dveh sezonah. "Nanizal je nekaj drugih mnenj o svojih zdravstvenih težavah, zamenjal tudi nekaj medicinskega osebja, poiskal pomoč v Madridu in zadeve so stekle na bolje. Vidi oziroma vidimo luč na koncu predora in zdi se, da bo njegovih težav kmalu konec ," je za Corriere Dello Sport sprva dejal uradni zastopnik Marca Márqueza Emilio Alzamora . Ta je v pogovoru za znani italijanski športni časnik delil ambiciozni načrt 29-letnega dirkača, ki zajema najvišji možni cilj – osvojitev naslova svetovnega prvaka. Ne bi bilo prvič v karieri ...

"Marc ni navaden športnik, takšnih je malo na svetu. Ko čutijo, da se bližajo prepoznavni šampionski formi, to čutimo vsi okoli njih. In sedaj zares čutimo, da prihaja v tisto formo, ko je iz dirke v dirko in tudi iz sezone v sezono lomil nasprotnike in osvajal zmage ter tudi naslove svetovnega prvaka med dirkaško elito," je dejal menedžer Marca Márqueza in nemudoma razkril, da so ambicije njegovega varovanca že v tej sezoni vezane na osvojitev laskavega naslova. Bil bi že deveti v karieri. "Njegova želja ni zgolj spustiti se v boj za naslov prvaka. Njegov veliki cilj je naslov svetovnega prvaka sezone 2022," je bil dovolj slikovit Alzamora. "Slej ko prej bo prišla zmaga. Honda si to zasluži, saj marljivo dela v garaži in skuša uresničiti vse Marcove zamisli. Mislim, da dirkalnik še ni optimalen, a ni daleč od popolnosti. Prepričan sem, da bo Marcu steklo, ko bo prišel do prve zmage na VN, in bo nanizal še nekaj zmag. Posledično bi bil še kako v igri za končni naslov," je pogovor za Corriere Dello Sport končal Emilio Alzamora.

Štiri dirke, trije različni zmagovalci

Spomnimo: na letošnji uvodni dirki v Katarju je zmagal Italijan Enea Bastianini, na drugi v Indoneziji Portugalec Miguel Oliveira, na tretji v Argentini Španec Aleix Espargaró, četrto v Austinu pa je spet dobil Bastianini. Peta dirka za VN Portugalske bo na sporedu konec tedna na dirkališču v Portimãu.