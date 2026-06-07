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Ena na ena z nekdanjim prvakom: Martin o Aprilii, poškodbah in družini

Balatonfokajar, 07. 06. 2026 13.15 pred 20 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.D. Ž.Ž.
Ekskluziven pogovor s Jorgejem Martinom

Španski dirkač Jorge Martin v letošnji sezoni znova kaže prebliske forme, s katero je leta 2024 osvojil naslov svetovnega prvaka. Po lanski sezoni, v kateri je večino dirk zaradi številnih poškodb izpustil, mu je precej odleglo, ko je v Le Mansu po nedeljski dirki znova stopil na najvišjo stopničko. S Špancem se je na Balaton Parku ena na ena pogovarjal naš novinar Milan Doknić.

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