Ena na ena z nekdanjim prvakom: Martin o Aprilii, poškodbah in družini

Španski dirkač Jorge Martin v letošnji sezoni znova kaže prebliske forme, s katero je leta 2024 osvojil naslov svetovnega prvaka. Po lanski sezoni, v kateri je večino dirk zaradi številnih poškodb izpustil, mu je precej odleglo, ko je v Le Mansu po nedeljski dirki znova stopil na najvišjo stopničko. S Špancem se je na Balaton Parku ena na ena pogovarjal naš novinar Milan Doknić.