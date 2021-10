Ena najbolj zanimivih sezon Superbika se bliža razburljivemu koncu

Dogodki na minuli VN Portugalske so že tako napeto prvenstvo Superbike dodatno začinili. Jonathan Rea je po padcu na prvi dirki na Protugalskem za vodilnim Toprakom Razgatlioglujem zaostajal že za 49 točk. Nedeljska dirka je vse znova postavila "na glavo", saj takrat Turek ni zaključil dirke, na kateri je zmagal Rea. Razlika med vodilnima v prvenstvu je tako ostala zgolj 24 točk. Vse tri dirke za VN Argentine ta konec tedna si boste lahko ogledali v živo na VOYO.

Nepredvidljivi dogodki na VN Portugalske so močno vplivali na vse vpletene. "Zame osebno je to bil eden najbolj zahtevnih koncev tedna v življenju. Razlogi za to niso tehnične narave, ampak čustvene. V Portimao smo prispeli z možnostjo osvojitve velikega števila točk na treh dirkah. Bili smo dobro pripravljeni in Jonny (Jonathan Rea) je bil zelo močan. Potem so bili dogodki na prvi dirki zelo težki. Poskušali smo se pogovoriti z Jonnyjem in ga čim bolj motivirati, kar je bilo zelo zahtevno," je svoje občutke po VN Portugalske strnil vodja moštva Kawasaki Pere Riba.

Rea je zmagal na štirih od zadnjih petih dirk za VN Argentine Superbike karavano ta konec tedna čakajo kar tri dirke. Prvi dirki boste s prenosom na VOYO lahko spremljali že v soboto ob 17.05 in 19.55. Tretja dirka se bo prav tako s prenosom na VOYO začela v nedeljo ob 19.55. Proga na dirkališču San Juan Villicum je šestkratnemu prvaku serije Superbike zelo domača, saj je tam zmagal na štirih od zadnjih petih dirk. Kljub temu je po padcu na prvi dirki na Portugalskem že skoraj izgubil upanje: "Po odstopu na prvi dirki na Portugalskem sem bil popolnoma brez občutkov. Mislil sem, da je konec boja za prvenstvo. Toprakova nesreča na zadnji dirki konca tedna je vse spremenila."

Turek na drugi strani v Argentini še ni okusil slasti zmage, saj je dirke v San Juanu v letih 2018 in 2019 trikrat zaključil na tretjem mestu. Kljub padcu na zadnji dirki je pred dirkami v Argentini zelo samozavesten: "Ostalo je veliko dirk. Ne osredotočam se na prvenstvo, ampak samo na dirke, ki so pred menoj. Letos pa se bom boril za zmago, ker preprosto moram zmagati. Leta 2018 in 2019 sem se boril za mesto na podiju, ampak letos je drugače. Prišel je čas za zmago!"

Toprak Razgatlioglu je nedavno na svoj dirkaški kombinezon dodal tudi napis "El Turco", ki so mu ga po treh tretjih mestih na dirkah v San Juanu leta 2018 in 2019 nadeli lokalni navijači.

Kljub rivalstvu sta prijatelja Na letalu po dirkah za VN Portugalske sta velika tekmeca celo sedela skupaj. Kljub napetemu boju za naslov prvaka pa se Britanec in Turk dobro razumeta: "Normalno sva se pogovarjala. Je dober človek in razumem ga, ker je bil po padcu zelo jezen. Za prvenstvo se boriva na dirkališčih. Zunaj pa sva prijatelja in se spoštujeva," je pred dirko v San Juanu povedal Razgatlioglu.

Dober odnos obeh dirkačev je potrdil tudi Rea in opisal edinstven položaj obeh dirkačev: "Zdi se, da je letos še vse odprto. Lepo je biti blizu konca, še posebno ko je tako napeto na vrhu prvenstva. Vedno je lepo biti na vrhu, ampak je zanimivo tudi, ko nekoga loviš, še posebej, ko si tako blizu," in dodal, da "ne čutim pritiska, ker sem se po napaki v Portimau skoraj že poslovil od možnosti za osvojitev prvenstva. Vse, kar se bo zdaj zgodilo, je zame bonus. Vozim svobodno in veselim se zadnjih dirk."

