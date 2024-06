Enea Bastianini in Maverick Vinales dobila novo ekipo

Dirkanje v motociklističnem razredu motoGP je na krajšem premoru kar pomeni, da imajo dirkači in ekipe čas, da si uredijo statuse za prihodnjo sezono. Potem, ko je pred dobrim desetimi dnevi 'prestopni rok' odprl Jorge Martin, so domine začele padati in dirkači eden za drugim dobivajo delodajalce za prihodnjo sezono. Zadnje dva, ki sta si zagotovila sedež sta Enea Bastianini in Maverick Vinales, ki bosta v prihodnji sezoni moštvena kolega pri moštvu Red Bull KTM Tech3.

Avstrijski proizvajalec motociklov KTM bo v prihodnji sezoni kadrovsko prevetril svojo ekipo oziroma bolje rečeno dve ekipi, saj se bo tovarniškemu moštvu Red Bull KTM Factory Racing, za katerega bosta v prihodnji sezoni dirkala Brad Binder in Pedro Acosta, pridružila še ekipa Red Bull KTM Tech3, ki bo naslednica moštva Red Bull GASGAS Tech3 in bo imela na voljo KTM-ove tovarniške motocikle. Nanje bosta sedla prišleka Enea Bastianini in Maverick Vinales, ki bosta tako po aktualni sezoni zapustila svoji moštvi Ducati in Aprilio.

Tako Italijan, kot tudi Španec imata že izkušnje s KTM-om. Bastianini je pred desetimi leti s KTM-ovim RC4 debitiral v razredu moto3 in v prvih treh eltih dirkaške kariere zbral 15 uvrstitev na stopničke, od tega dve tudi dve zmagi. Po dvoletni epizodi na Hondi se je kot član razred moto2 vrnil na KTM-a, s katerim je leta 2020 s tremi zmagami in še štirimi uvrstitvami na zmagovalni oder postal tudi prvak srednjega razreda. Enea je nato v elitni razred motoGP vstopil leta 2021 pri 23 letih in v dosedanjih treh letih in pol na Ducatiju zabeležil 12 stopničk in pet zmag.

Enea Bastianini FOTO: AP icon-expand

Vinales, ki je letos postal prvi dirkač v moderni zgodovini dirkanja v razredu motoGP, ki je zmagal s tremi različnimi moštvi, pa se je prvič s KTM-om spoznal leta 2013, ko je postal prvak razreda moto3. Po sezoni s KTM-om v razredu moto2, ki jo je končal na tretjem mestu, se je podal med elito in s Suzukijem, Yamaho ter Aprilio do sedaj zbral 35 uvrstitev na zmagovalni oder od tega 10 zmag.

Maverick Vinales FOTO: AP icon-expand

Vodja ekipe Tech3 Nicolas Goyon je za uradno spletno stran ob novici med drugim zapisal: "Z veseljem sporočamo, da bosta Enea in Maverick prihodnje leto z nami in da se kot ekipa vračamo h KTM-u. Ne smemo pozabiti, da sta bili naši prvi zmagi v razredu motoGP doseženi v oranžni barvi. Ne moremo skriti ponosa, da sta se ta dva nadarjena dirkača odločila voziti na naših motociklih. To kaže, da smo ubrali pravo pot in da se naša tehnologija lahko bori v za naslov prvaka." "Zelo smo veseli, da smo lahko Enea in Mavericka vključili v naš motoGP projekt ter jima zagotovili popolno tovarniško podporo in možnost, da lahko še naprej sledita svojim ciljem. Jasno je, da govorimo o dveh najhitrejših dirkačih na svetu v tem trenutku in kompliment je, da zaupata nam in prvovrstnemu delovanju, ki smo ga ustvarili skupaj z ekipo Red Bull KTM Tech3," pa je dodal direktor KTM Motorsports Pit Beirer.