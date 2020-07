Pol Espargaro bo dirkal ob boku Marca Marqueza

Prva dirka razreda motoGP v letu 2020 je pred "vrati", ta konec tedna bo na sporedu VN Španije. V Jerezu bodo dirkači, ki so bili na "suhem" zaradi pandemije koronavirusa, lahko znova merili moči. Sicer pred praznimi tribunami, vendar bo naboj vseeno velik, saj bo sila zanimivo v boju za prvo letošnjo zmago in točke v boju za naslov svetovnega prvaka v sicer skrajšani in spremenjeni sezoni.

Nekaj dni pred dirko pa je zelo zanimivo tudi kar se tiče sprememb v moštvih že za naslednje leto 2021, saj bo prišlo do kar nekaj sprememb. Predvsem so bili aktivni pri Hondinem moštvu, tako so uradno naznanili, da bo v naslednjih dveh letih (2021 in 2022) kot drugi dirkač ekipe Petronas Honda dirkal Pol Espargaro, prvi adut moštva ostaja aktualni svetovni prvak Marc Marquez. Njegov brat Alex, ki je letos prvič član moštva Petronas in bo tako v tej sezoni premierno dirkal v razredu motoGP, pa se bo leta 2021 preselil k moštvu LCR Honda. Alex Marquez, aktualni svetovni prvak razreda moto2, je ob tem dejal: "Ponosen sem, da lahko naznanim podaljšanje z Hondo, dali so mi priložnost, da pridem v motoGP in vesel sem, da sem se pridružil moštvu LCR Honda ob koncu leta 2020 in lahko tekmujem v tem velikem moštvu z velikimi izkušnjami v motoGP. Zahvaljujem se jim za zaupanje, da bom lahko nadaljeval v Hondini družini in se bom trudil, da njihovi zaupanje upravičim z rezultati."

Espargaro, dosedanji član moštva KTM, tudi nekdanji svetovni prvak razreda moto2, bo pri Hondi postal Marcov moštveni kolega, na uradni strani moštva pa so zapisali: "Zadovoljni smo, da lahko sporočimo podpis pogodbe s Polom Espargarojem. Pridružil se bo osemkratnemu svetovnemu prvaku Marcu Marquezu na Hondi RC213V. Je eden najbolj izkušenih dirkačev v karavani, na dirkah svetovnega prvenstva tekmuje od leta 2006 in je odpeljal že 104 dirke v razredu motoGP."