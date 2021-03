Espargaro: Da smo odvisni od Marqueza? Kdo ne bi bil?

Pol Espargaroje kot najhitrejša honda za slabih šest sekund zaostal za zmagovalcem Maverickom Vinalesom(Monster Energy Yamaha), veliko tesnejši pa je bil njegov obračun z bratom Aleixem Espargarojem (Aprilia Racing Team Gresini). Na koncu je bratski dvojec iz katalonskega Granollersa ločilo vsega 56 tisočink, sedmega mesta pa se je razveselil dve leti starejši Aleix. Pol Espargaro je v pogovoru za madridski športni dnevnik ASpo dirki priznal, da v tej sezoni tako sam kot tudi njegov novi delodajalec pričakuje veliko boljše uvrstitve, zelo jasen pa je bil tudi ob vprašanju, kako odvisni so od Marca Marqueza.

"Da je Honda odvisna od Marqueza? Ne vem, v vsaki ekipi, katere član bi bil, bi bili odvisni od Marca in bi se opazilo, če ga ne bi bilo. To ni stvar Honde, tako bi bilo v vsaki ekipi, ki bi izgubila svojo zvezdo in bi potrebovala njeno čim prejšnjo vrnitev. Tudi zato sem tukaj jaz, da bi poskušal dosegati rezultate in ostal čim bližje Marcu, ko se bo vrnil, da bi bila v ekipi dva močna dirkača. Danes za prvo dirko ni bilo slabo. Zaostanek šestih sekund za zmagovalcem je nekaj zelo pomembnega, ko začneš dirko kot dvanajsti,"je ostal pozitiven Espargaro.

"Ne želim govoriti o številkah, a menim, da bi moral biti v prvih šestih krogih brez dvoma za kakšnih 30 odstotkov boljši, več bi lahko tvegal. Morda bi se mi pripetilo to, kar se je drugim hondam, da dirke ne bi končal, a lahko bi bilo tudi drugače. Morda mi je zmanjkalo to, da nisem več tvegal, bil bolj konkurenčen od začetka, bolje branil mesta ... A menim, da je to še en korakec, ki ga bom moral storiti naslednji konec tedna, in nedvomno ga bom. Verjetno bo tudi rezultat veliko boljši."