Espargaro: Ekipi uspeva izjemen posel

"Moram biti zadovoljen, vendarle gre za najboljši rezultat ekipe, odkar sem prišel v KTM. Seveda, ko gre za suho dirko, največji rezultat kariere so še naprej moje stopničke v Valencii. A takrat je bila to kaotična dirka, na mokri stezi, kjer je bil razplet zelo nepredvidljiv in nenavaden. Dirka v Austinu je bila bolj "normalna" in so tudi rezultati v mejah pričakovanj," je bil za AS objektiven Pol Espargaro, ki je še enkrat poudaril, da je "peto mesto iz kvalifikacij nekaj, na čimer lahko avstrijska ekipa gradi v prihodnje". Španec je madridskemu športnemu časniku priznal, da so bile prve tri dirke sezone zelo zahtevne za celo ekipo, ki je imela dela na pretek. "Za nas so dirke izven Evrope vselej zelo zahtevne. Zato smo komaj čakali vrnitev na staro celino," še pravi 27-letni Španec.