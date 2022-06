Espargaro: Favorit za zmago? Poznam fante, ki imajo boljše možnosti

Španec Aleix Espargaro (Aprilia) bo dirko svetovnega prvenstva v motociklizmu v Barceloni v elitnem razredu motoGP začel s prvega startnega mesta. V kvalifikacijah se mu je najbolj približal Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), zmagovalec zadnje dirke v Mugellu. Iz prve vrste bo preizkušnjo za VN Katalonije začel še vodilni v SP Francoz Fabio Quartararo (Yamaha). Drugo startno vrsto so si privozili Francoz Johann Zarco (Pramac Ducati), Italijan Fabio di Giannantonio (Ducati Gresini) in Španec Jorge Martin (Pramac Ducati). Pred preizkušnjo v Barceloni v SP vodi Quartararo s 122 točkami, Aleix Espargaro jih ima na drugem mestu 114, tretji je Italijan Enea Bastianini (Ducati Gresini) s 94. "Fantastičen dan je za nami. Naša sanjska sezona se nadaljuje. V kvalifikacijah je bilo vse tako, kot smo si želeli, a to ni nobeno zagotovilo, da bo na dirki enako. Imam dober občutek, a bežim od vloge prvega favorita za zmago," je po kvalifikacijah razpredal Aleix Espargaro, ki z Aprilio v tej sezoni naravnost blesti. "Zakaj se mi ne zdi, da mi pripada vloga prvega favorita za zmago? Zato, ker vidim v prednosti kar nekaj fantov. A to še ne pomeni, da se ne bom boril za zmago kot lev," je bil za Corriere Dello Sport slikovit Espargaro.

V razredu moto2 so bili v soboto najhitrejši Italijan Celestino Vietti (Kalex) pred Špancem Aronom Canetom (Kalex) in Američanom Joejem Robertsom (Kalex). V najšibkejšem razredu moto3 pa je v kvalifikacijah slavil Italijan Dennis Foggia (Honda) pred Turkom Denizom Öncüjem (KTM) in Špancem Izanom Guevaro (GasGas).