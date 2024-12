Espargaro menjuje šport: obeta se mu dirkanje ob boku Pogačarja in Rogliča

"Po dirkaški upokojitvi bi rad postal profesionalni kolesar," je že več let pred dirkaškim slovesom govoril Aleix Espargaro , in kot kaže, se mu bodo sanje tudi uresničile.

Katalonec ni nikoli skrival, da je velik kolesarski navdušenec. Že v svojih dirkaških letih je proste dni najraje preživljal na kolesu in ob spremljanju kolesarskih dirk navijal tudi za Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja .

Pedala pa je velikokrat poganjal tudi s profesionalnimi kolesarji, kot so Marc Soler , Carlos Verona in Juan Pedro Lopez . Prav slednja naj bi postala njegova ekipna kolega, saj je Katalonec že podpisal pogodbo z njunim moštvom Lidl-Trek, poročajo španski mediji.

Ponudbe iz sveta kolesarstva je prejemal že pred dirkaško upokojitvijo, v svoje vrste naj bi ga snubili pri Movistarju, vendar je Espargaro takrat po podaljšanju pogodbe z moštvom Aprilie vabilo zavrnil. Tokrat pa naj bi bilo drugače, kot poroča španski dnevnik AS, so viri blizu Katalonca in andorske kolesarske zveze potrdili, da se bo pridružil vrstam ekipe Lidl-Trek.