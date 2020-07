Espargaro po podpisu s Hondo: Tolažim se s tem, da sva si z Lorenzom kot dan in noč

Na vprašanje, ali ga je strah, ker si bo delil garažo z vselej lačnim Marcom Marquezom, je Pol Espargaro odgovoril: "Da, seveda. Marc je pač Marc. Vsi smo videli, kakšen je in tudi jaz sem dodobra spoznal, kakšen je. Bil sem eden redkih, ki se je lahko boril z njim v 125 cc in moto2. Težko bo, toda po drugi strani se na to lahko gleda tudi tako, da bom, ker bom blizu najboljšega na svetu, imel dostop do nekaterih informacij, ki jih lahko dobiš le, če si v tej ekipi." Pri 29 letih je Espargaro dočakal največji izziv v karieri, seli se v moštvo, s katerim ima realne možnosti za boj za naslov prvaka. Visokih ambicij Katalonec, ki je leta 2013 osvojil naslov prvaka v razredu moto2, ne skriva. "Največji cilj, ki si ga lahko dirkač zada, je, premagati najboljšega in prav to bom poskušal narediti. Trdo bom delal in od sebe dal vse, kar bom lahko," je zašpanski AS še pojasnil trenutni član ekipe KTM. Avstrijski proizvajalec sicer ni skrival želja, da bi Katalonca zadržal v svojih vrstah.