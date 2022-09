Espargaro: Ponosen sem na potek sezone, nikoli nisem izgubil upanja

Čeprav se je zdelo, da so možnosti Aleixa Espargaroja za osvojitev naslova svetovnega prvaka vse manjše, se je Španec na VN Aragonije še šestič v sezoni povzpel na zmagovalni oder in po zaslugi odstopa Fabia Quartarara zmanjšal zaostanek za vodilnim v skupnem seštevku, ki sedaj znaša le še 17 točk. "Ponosen sem na potek sezone, nikoli nisem izgubil upanja," je dejal Espargaro, ko je po VN Aragonije govoril o svojih možnostih za osvojitev naslova svetovnega prvaka. "Vedno sem verjel, tudi v najtežjih vikendih, kot sta Silverstone in Spielberg. Trudil sem se, da ne bi končal na 10. mestu ali še huje padel. Vedno sem ciljal na uvrstitev med prvih pet ali šest in zaenkrat mi gre kar dobro. To je tisto, zaradi česar sem ponosen na sezono, ki jo opravljam," pa je o svoji taktiki, ki ga trenutno uvršča na tretje mesto v skupnem seštevku, povedal dirkač iz Granollersa.

Starejši izmed bratov Espargaro se prav zaradi konstantnosti uvršča tako visoko in diha za ovratnik aktualnemu prvaku Fabiu Quartararu , ki je letos odstopil že dvakrat, ter vročemu Francescu Bagnaii , ki je točkovno ničlo letos vpisal kar štirikrat. "Imam skoraj 200 točk, ker sem tudi ob slabših dneh uspel dosegati dobre rezultate, tako da zdaj poskušam samo uživati in narediti enako na naslednjih dirkah. Vem, da ne bo lahko, saj gremo zdaj na povsem druga dirkališča daleč od Evrope in fanta pred mano sta zelo, zelo močna," še dodaja dirkač Aprilie, ki je po njegovih besedah "pripravljen na igro".

Španec se zaveda tudi, da sta Ducatijeva dirkača Bagnaia in Enea Bastianini, ki sta bila minuli vikend neulovljiva, v izjemni formi: "Ni enostavno, kar počnejo in kar dosegajo pri Ducatiju. Pecco in Enea vozita na res visoki ravni, rekel bi, da na najboljši ravni v njuni karieri. Imata zelo močan motor z močnimi ekipami in veliko informacijami ... To je motoGP. Ducati, Enea in Pecco opravljajo odlično delo in rezultati so tu. Vendar tudi z Aprilio delamo dobro, drugače ne bi bil le sedem točk za Peccom, zaradi česar sem zelo ponosen in vesel."