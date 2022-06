Espargaro: Pričakujem še večji pritisk, sedaj, ko ni Marqueza

Tako daleč in tako neprepričljiv, da so že pred časom stekle govorice, da naj bi Honda Polu Espargaroju, ki zaenkrat ni upravičil velikih pričakovanj japonske ekipe, že sporočila, da nanj v prihodnji sezoni ne bo računala. A Katalonec je vse skupaj označil za lažne novice in dejal, da ostaja v pogovorih tako s Hondo kot drugimi ekipami. Slab izkupiček v Mugellu ni okrepil dobrega razpoloženja v ekipi, kot tudi ne samozavesti pri Kataloncu, ki pa upa, da bo točka preloma prišla konec tedna na domači dirki v Barceloni. "Vem, da bodo navijači dali tisti dodatni impulz, ki bi lahko pomenil tudi prelomnico, kar se tiče mojih rezultatov. Dobro delam, pridno treniram in verjamem vase. Do konca sezone je še ogromno dirk in prav nič ni izgubljenega," se v pogovoru za Corriere Dello Sport tolaži Espargaro.