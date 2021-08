Espargaro še en dirkač v nizu, čigar stil Hondinemu motociklu ne ustreza

Pol Espargaro, ki je v preteklosti navduševal z drzno in občasno divjo vožnjo na KTM-ovem motociklu, ob prestopu k Hondi ni skrival zadovoljstva. Verjel je, da se mu ne more zgoditi to, kar se je zgodilo Majorčanu Jorgeju Lorenzu. Spomnimo: večkratni prvak z ekipo Yamahe se pri Hondi ni in ni znašel, padci so bili stalnica, zaključeval pa je na repu razpredelnice. Ob prestopu k Hondi se je Pol Espargaro konec lanskega leta hrabril, da je njegov stil vožnje povsem drugačen kot Lorenzov, a zdaj se je Katalonec znašel v podobni situaciji, kot se je Majorčan pred leti. Po zadnjem debaklu v Avstriji se je oglasil tudi šef moštva Alberto Puig, ki je dejal, da je "Pol daleč od svojega potenciala, prav tako pa potenciala našega motocikla ne izkorišča v celoti".

Za Pola Espargaroja je to sicer šele krstna sezona na Hondinem motociklu, zato je bilo pričakovati, da se bodo pojavile 'spoznavne težave', toda po enajstih dirkah ima na svojem računu le 41 točk, trenutno pa zaseda 15. mesto v skupnem seštevku. To pa je bistveno manj od njegovih apetitov in tudi apetitov ekipe Repsol Honda. Zaostaja tudi za svojim bratom Aleixom Espargarojem (67 točk, 9. mesto), ki ga je s KTM-ovim dirkalnikom redno premagoval.