Espargaro si je oddahnil: poškodba kolenskih vezi ni hujše narave

Medtem ko sta njegova moštvena kolega iz vrst Aprilie Andrea Iannone in Bradley Smith preizkušala nove nastavitve na testiranjih v Montmelu, je Aleix Espargaro zgolj obiskal garažo svojega moštva.



Da je izpustil testiranja v Barceloni, so krive zdravstvene težave, ki pa po prvotnih črnogledih napovedih niso hujše narave. Poškodba kolenskih vezi se je izkazala za manjšo od predvidene, je pa španski dirkač utrpel manjši zlom stegnenice in močnejši udarec v levo golenico. Espargarojeva želja je čimprejšnja vrnitev na stezo. "Pošteno sem si oddahnil po zadnjem zdravniškem pregledu, kjer niso ugotovili hujših posledic nedeljskega padca. V vsakem primeru mi je žal, da sem moral izpustiti ponedeljkova testiranja, saj sem želel preizkusiti določene novosti pred nadaljevanjem sezone v nizozemskem Assnu. Moj glavni cilj je odpraviti zdravstvene težave v najkrajšem možnem času in se vrniti na stezo. Zdravniki so mi zatrdili, da se bom vrnil na motocikel v naslednjih nekaj dneh,"je dejal Aleix Espargaro.