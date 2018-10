Espargaro tudi del kolateralne škode ob Marquezovem padcu, a upa na nastop

Moral je na slikanje, saj je dobil udarec prav v lani operirano roko. "Nisem videl, ko sta Marquez in Zarco trčila. Velik kos Marquezovega motocikla je zadel krmilo in nato mojo levico. Imel sem srečo, lahko bi se končalo slabše. Zadel je roko, na kateri sem imel lani operacijo in mislim, da so se ligamenti in ploščica malce premaknili in precej me je bolelo. Bomo videli, kako bo glede nastopa v Maleziji. Vsekakor bom poizkusil dirkati. Težava ni v bolečini, saj lahko dirkam tukaj, če sem v Avstraliji. Težava je bolj v ploščici in koliko se je premaknila. Bomo videli," je dejal 29-letni Španec, ki čaka na zdravniško mnenje.