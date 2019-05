Espargaro: Vedno bližje smo najboljšim, stopničke niso daleč

V finišu dirke je ves čas za vrat dihal legendarnemu Italijanu Valentinu Rossiju, ki je na koncu osvojile le mesto pred njim. "Rossi je bil izjemen. Ves čas je držal varno razdaljo in videlo se je, da pritiska do konca, toda v nobenem trenutku mi ni ubežal. Kar čutil sem, da lahko držim njegov tempo. To je odlično spoznanje zame in tudi za našo ekipo," sporoča italijanski časnik Corriere dello Sport. Španca veseli tudi to, da njegov rojak, v tem trenutku nepremagljivi Marc Marquez, ni bil "nesramno" daleč. "Zaostati za Marcom dobrih pet sekund je za nas dober rezultat. Prav to spoznanje mi vliva optimizem pred nadaljevanjem sezone." Espargaro čuti, da je njegov KTM sposoben še boljšega rezultata. Sluti, da bi lahko že na naslednji dirki, konkretno napadal stopničke. "Zakaj pa ne? Vidno je, da napredujemo iz dirke v dirko. Razlika do najhitrejših je vedno manjša. Že spoznanje, da se lahko "peljemo" z najboljšimi, je za našo ekipo super."



Španec računa, da bo že na naslednji dirki, šlo bo za VN Italije v Mugellu, ob nekaterih izboljšavah na dirkalniku, konkurenčen tudi za preboj med prve tri. "Vnovič se je izkazalo, da konkurenca ni v prednosti. Z dobrim motociklom in pravo dnevno formo lahko mešamo štrene pri vrhu. Z dvema-tremi izboljšavami na motociklu bomo še bližje najboljšim. Upam, da že v Italiji. A pozor, ves čas moramo biti z nogami trdno na tleh," pa je za madridski AS povedal dirkač iz Granollersa.