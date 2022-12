Espargaro: Za mano je sezona z oceno - 10

"Kazalo je, da nam bo uspel veliki et, da se bomo uvrstili med prve tri, kar bi bilo za našo ekipo zgodovinski podvig, toda na zadnjih dirkah nisem bil povsem v osredju in so zasluženo mesta med prvimi tremi pripadla drugim dirkačem," je bil v pogovoru za Corriere Dello Sport iskren Aleix Espargaro , ki je priznal, da v finišu sezone ni štedil s kritikami na račun ekipe. " Če sedaj pogledam nazaj in zadevo komentiram z distance, potem lahko mirno rečem, da sem bil prevečkrat preoster. verjetno tudi nezasluženo oster. A na takšen način sem želel dodatno stimulirati našo garažo, fante v paddocku," se je pridušal 33-letni Španec, ki je tako začel govoriti s presežniki, ko je ocenjeval leto 2022. "T ežko bi bilo bolje. Prav zmaga v karieri, šest uvrstitev na zmagovani oder, končno četrto mesto v skupni razvrstitvi. Lahko sem, oziroma smo ponosni9 na rezultate v minuli sezoni ." Lani je ekipa doživel zgolj eno uvrstitev med prve tri, leto je narejen velik korak naprej. " Lani smo stopničke v Silverstonu slavili kot veliko zmago. letos smo do zmage zares prišli, ob tem imamo cel kup stopničk. Odlična sezona je za nami, če bi jo ocenil, potem rečem - 10.2, " je bil slikovit Aleix Espargaro.

'Počutim se sproščeno in mirno. Vem, da bo tudi sezona 2023 naša'

Odlična tekmovalna sezona je Espargaroju, navkljub dejstvu, da je med najbolj izkušenimi, oziroma najstarejšimi v karavani, dala poleta in vlila nove motivacije. Nekateri izziv se ponujajo sami od sebe ... "Vem, da nas bo konkurenca resneje jemala. Prepričan sem, da se bo pripravljali tudi na nas. Ocenjujem, da bom tudi v letu 2023 krojil vrh. Rad bi, da me jemljejo resno v boju za končno lovoriko," ne beži od najvišjih možnih cilje Aleix Espargaro. "Cilji morajo biti visoki. V našem primeru je to tudi upravičeno. Veliko lažje se je spopadati z visokimi cilji ko veš, da so za tabo vrhunski rezultati in da si sposoben velikih stvari. Pričakujem, da bom tudi v naslednji sezoni naredil korak naprej."