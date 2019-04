Espargaro v Jerezu pričakuje lov na stopničke: 'Pripravljen sem na podvig'

Španec pred novo preizkušnjo, odštevanje do naslednje dirke sezone počasi dosega vrhunec, kar kipi od samozavesti. Toliko, da je za madridski AS odkrito govoril celo o borbi za preboj na zmagovalni oder. "Le še nekaj dni nas loči do podaljšanega vikenda v Jerezu, Komaj čakam, da se vse skupaj začne. Pravzaprav vsi mi iz ekipe z nestrpnostjo pričakujemo četrto dirko sezone, na kateri imamo največje ambicije v dosedanjem delu sezone. Cilji so vezani celo za borbo za sam vrh. Brez lažne skromnosti odkrivam, da bomo napadali pozicije na zmagovalnem odru," je bil maksimalno iskren 30-letni Espargaro, ki je začutil dvig forme v zadnjem času. Poleg tega na vsa usta hvali delo ekipe. "Mislim, da sem trenutno v življenjski formi. Ne pomnim, kdaj sem se nazadnje počutil tako samozavestno. Še več, ne želim zveneti prepotentno, toda odkrito povem, da me v Jerezu zanima zgolj in samo borba za preboj med prve tri."