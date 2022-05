'Podaljšanje z Espargarojem je tik pred durmi'

Vinales z dirkalnikom še ni na 'ti'

Malce manj prešeren nasmeh ponuja šef Aprilie, ko gre za Mavericka Vinalesa. Španec, nekdanji veliki up, ki so ga številni kovali v zvezde in mu obljubljali (še bolj) blestečo kariero, posejano z lovorikami, ima precej več težav na dirkalniku Aprilie. Vinales je na Suzukiju in Yamahi zbral devet zmag v svoji motociklistični karieri in pričakovalo se je, da bo vsaj podobno uspešen na Aprilii. Če nič drugega, da bo prav on tisti, ki bo za to italijansko ekipo zagotovil prvo zmago v zgodovini. Izkazalo se je, da ga bo (je) tudi tu prehitel Aleix Espargaro. "Naj sprva nekaj razčistimo. Vinales se odlično počuti v naši ekipi in mi vsi ga imamo še kako v čislih. Ljubezen je vzajemna, razpoloženje v garaži je temu primerno. Želim, da se to najprej pove," je bil odločen Rivola in nato le spregovoril o težavah, ki jih ima 26-letni Španec. "Vse je super, le še rezultati manjkajo," se je malce pohecal šef Apriliine ekipe in poudaril, da imajo z Vinalesom dovolj potrpljenja, saj ... "Gre za fantastičnega dirkača. Redki imajo takšen talent, kot ga ima on. Potrpežljivi smo in bomo še naprej. Zdi se mi, da gre pri njem predvsem za mentalne ovire. Psihično ni tako močan, kot je morda bil pred leti," je opazil Rivola in dodal, da slabši rezultati ne zmanjšujejo zaupanja, ki ga imajo v dirkača. "Tudi pri njem bo kmalu prišlo do podaljšanje pogodbe. To potrjuje dejstvo, da nanj računamo v prihodnje. Mora pa sam nekatere stvari razčistiti. Zdi se mi, da je on precej manj potrpežljiv kot mi in da si sam nalaga breme rezultata. Ko bo premagal določene strahove, bo v igri za najvišja mesta. Da, tudi za zmago," je prepričan Rivola.